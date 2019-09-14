Жест доброй роли: зачем США и КНР пошли на уступки в торговой войне, - Н.Портякова

00:32 16.09.2019 Толику позитива Вашингтон и Пекин влили в преддверии октябрьского раунда переговоров



Наталия Портякова



В преддверии очередного раунда торговых переговоров США и Китай пошли на символические жесты доброй воли в адрес друг друга. Пекин вывел из-под действия повышенных пошлин некоторые виды американского импорта, а на следующий день США объявили о намерении повременить с очередным повышением тарифов на большую часть китайского экспорта за океан. Эти меры ничуть не решают сути проблемы, но хотя бы создают более позитивный фон для грядущих переговоров по торговым трениям. Впрочем, как уверены опрошенные "Известиями" эксперты, длиться вечно торговая война не может: обе страны уже понесли немалые потери, и на фоне президентских выборов в США стремящемуся переизбраться на второй срок Дональду Трампу придется снять часть своих претензий к Пекину.



Хорошие мины в торговой игре



Даже людям, не сведущим в хитросплетениях торговой войны США с Китаем, решение Дональда Трампа повременить с введением новой порции тарифов на китайский импорт на сумму $250 млрд вряд ли могло показаться особо благородным.



Во-первых, в недалеком прошлом тарифы уже были повышены с 10% до 25%. Запланированное их поднятие до 30% не отыгралось в принципе, а было с подачи главы Белого дома всего лишь отсрочено на 15 дней - до 15 октября.



Во-вторых, пусть сам глава Белого дома и преподнес эту новость как подарок Пекину в честь 70-й годовщины основания Китайской Народной Республики, которую она будет широко отмечать 1 октября, Трамп первым делом упомянул - не омрачать праздник эскалацией торговых трений его попросил главный переговорщик от Китая по этой проблеме вице-премьер Лю Хэ.



Наконец, жест доброй воли со стороны США стал ответом на аналогичный жест Пекина. 11 сентября, пока Америка еще спала, Китай объявил о выводе из-под режима повышенных тарифов 16 категорий американских импортных товаров. И это стало первым случаем, когда КНР не ввела новые экспортные пошлины, а сняла старые.



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Как пояснило в комментарии агентство "Синьхуа", Китай решил проявить добрую волю в преддверии очередного, уже 13-го, раунда торговых переговоров в начале октября (их точный срок еще не определен). Данное решение стало "отражением рациональности китайцев в решении экономических и торговых проблем" и продемонстрировало "очень ответственный" подход китайской стороны.



- Основная причина этого поступка - стремление Китая показать миролюбивый настрой. Пекин не хочет торговой войны и не хочет поднимать ее градус. Одновременно добровольное выведение из-под повышенных тарифов ряда американских товаров покажет всему миру: Китай защищает систему свободной торговли и готов решать все споры переговорами, а не нерациональными повышениями барьеров, - пояснил "Известиям" профессор пекинской Школы международной торговли и экономики Яо Синьчао.



Но и в жесте доброй воли с китайской стороны не обошлось без толики лукавства.



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Список товаров, которые США ежегодно экспортируют в Китай, включает в себя более 5 тыс. наименований, и на этом фоне выведенные из-под удара 16 категорий смотрятся скромно. Наличие в них лекарств от рака и кормов для животных наводит на мысль, что отменить повышенные тарифы на них было выгодно прежде всего самой китайской стороне.



Радость для аграриев



Самые важные экспортные американские позиции - соя, кукуруза, свинина и автомобили - все еще ввозятся в КНР по завышенным тарифам. Правда, 13 сентября Китай в продолжение своей миролюбивой линии пообещал не вводить дополнительных ограничений в отношении американской свинины, сои и других сельхозпродуктов. И на данном этапе это стало, пожалуй, лучшей новостью для американских производителей.



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Ответные китайские меры сильнее всего ударили именно по американским сельхозпроизводителям (КНР - четвертый по значимости рынок сбыта для сельхозпродукции из США) и заодно ударили по рейтингу нынешнего президента в важный предвыборный год в главных сельскохозяйственных штатах страны.



- В прошлом году китайский импорт нашей сельскохозяйственной продукции уже упал более чем вдвое от уровня 2017 года. Таким образом, большая часть ущерба уже нанесена. На долю соевых бобов приходилось свыше половины всего импорта американской сельхозпродукции Китаем, и, по нашим оценкам, существующие тарифы снизили цены на сою в самих США примерно на 9%, - рассказал "Известиям" директор Научно-исследовательского института продовольственной и сельскохозяйственной политики в штате Миссури Патрик Вестхофф.



Тем не менее, несмотря на символичность взаимных уступок, обе стороны их приветствовали. В среду Дональд Трамп назвал объявленную Пекином меру большим шагом. А официальный представитель МИД КНР Гао Фэн на следующий день сообщил, что новости из-за океана были встречены в Китае резко возросшим числом запросов от местных компаний относительно цен на американские сельхозтовары.



Принуждение к компромиссу



США уже успели повысить тарифы на $360 млрд китайского экспорта. Китай ответил введением повышенных пошлин на американские товары на общую сумму в $110 млрд. При этом каждая из сторон старательно доносила миру мысль, что противник пострадал от тарифных "состязаний" куда больше, тогда как ее потери оказались чуть ли не символическими. Но в реальности обмен тарифами ударил и по Китаю, и по США. А заодно и по всему миру из-за глобализированности мировой экономики и того факта, что сражение ведут два гиганта.



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При этом с течением войны претензии США к Китаю расширялись. Помимо выравнивания дисбаланса в двусторонней торговле, с чего все и началось, Вашингтон добивается от Китая более открытого доступа американских компаний на китайских рынок, соблюдения Пекином прав интеллектуальной собственности и чуть ли не диктует, какие реформы КНР должна провести в своей экономической политике.



На это наслаивается откровенное геополитическое соперничество двух стран. США то и дело пытаются уколоть Китай то за экспансию в Южно-Китайском море, то по темам Гонконга, Тайваня или Синьцзяна. Пекин отвечает обвинениями Вашингтона в стремлении подавить подъем Китая в мире и задушить его технологическое развитие (история гонений на флагманскую китайскую компанию Huawei, к слову, справедливость таких упреков подтверждает).



Вместе с тем, несмотря на заведомую неразрешимость целого ряда противоречий между Китаем и США, опрошенные "Известиями" эксперты" считают, что длиться вечно война не может и компромисс не за горами.



В обеих странах среди предпринимателей среднего класса уже созрела сильная озабоченность спадом экономики из-за торговой войны. Это происходит на фоне избирательной кампании в США, и шансы Дональда Трампа на переизбрание "в лучшем случае 50:50", напомнил "Известиям" политолог Университета Северной Каролины Клаус Ларрес.



- Преодоление торговой войны с Китаем (и, между прочим, торгового конфликта с ЕС) - это один из способов сделать так, чтобы экономика США не сокращалась, а продолжала расти, - сказал американский эксперт "Известиям". - И по этим предвыборным причинам Трамп проглотит свои опасения относительно Китая и позаботится о том, чтобы его команда переговорщиков достигла компромиссного решения с китайской стороной. Это может произойти еще до конца года, но, на мой взгляд, это произойдет не позднее начала следующего года.



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Связь между президентскими выборами в США в 2020 году и развитием торговый войны видит и китайский эксперт Яо Синьчао, но он, напротив, считает, что послаблений стоит ожидать лишь после переизбрания Трампа на второй срок.



- Как только он будет переизбран, тут же последуют компромиссы и уступки Китаю. Но в одночасье торговые трения КНР и США не умрут, а лишь будут на некоторое время ослаблены, - сказал он "Известиям".



При этом, не исключает Клаус Ларрес, на ход торговой войны могут повлиять неожиданные внешние факторы - будь то ситуация в КНДР, Гонконге или на Тайване. Любой резкий конфликт Китая и США по этим вопросам вполне способен качнуть маятник настроений и на торговом треке. Наконец, в эпоху президента Дональда Трампа нельзя исключать и его личной непредсказуемости. Китайцы, например, прекрасно помнят, что буквально в мае, когда между сторонами шла активная фаза торговых переговоров и мир жил предвкушением скорой торговой сделки США с Китаем, глава Белого дома ни с того ни с сего взял и заявил об очередной порции повышенных тарифных пошлин. Источник - Известия

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