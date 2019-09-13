 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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  Новости и события
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Понедельник, 16.09.2019
00:46  Огромным преимуществом Китая являются амбиции и энергия его молодежи, - Дэвид Голдман
00:44  Есть ли союзники у России? - А.Халдей
00:32  Жест доброй роли: зачем США и КНР пошли на уступки в торговой войне, - Н.Портякова
00:05  Осенью в Париже и Нанте: желтые жилеты. - Э.Лимонов
00:02  Корабль Зеленского между Сциллой и Харибдой. Куда податься? - Д.Седов
00:01  Израиль. Выборы, выборы, депутаты, пи.., - А.Эскин
Воскресенье, 15.09.2019
23:02  Боевики блокировали гуманитарный коридор в Идлибской зоне деэскалации

22:47  В Германии смартфон становится важнее секса, - Die Welt
17:12  Протесты в Гонконге - полиция опять применила газ и водометы
16:34  Загадки "дела Линдберга". Кто расправился с сыном героя Америки?
16:10  Как ЦРУ готовило голубей-шпионов для СССР
16:06  Рахмон открыл на малой родине (Дангара) Дворец Культуры с библиотекой имени Рахмона
15:36  Что мешает казахскому языку стать по-настоящему востребованным? - С.Ауелбеков
13:48  Богомолова-Собчак прикатило на свою свадьбу в катафалке. Шизеющая рос-"элитка"
12:45  Как акимы-новички вписались в региональный политический ландшафт Казахстана? - А.Омирбек
11:19  "Расточительство и тщеславие". Пышность свадеб сократят в Узбекистане с 1/01/20
11:02  Nur Балбес. Экс-аким Байбек стал "почетным жителем Алматы"
10:49  Мстя хуситам. Сенаторы США призвали нанести "сокрушительный удар" по нефтяным объектам Ирана
10:46  СаудАравия признала потерю половины нефтедобычи после атак хуситских беспилотников
10:03  10 дронов хуситов разбомбили крупнейший в мире саудовский НПЗ в Абкайке. Что будет с ценами?
09:40  КырПрезидент Жээнбеков провел встречу с главарями госпереворота 2010 года. Не трогайте меня, я - хороший?
08:22  Российский газ для Европы. В запасе у России достаточно аргументов. Ч. 1, - П.Искендеров
00:56  В Туркмении арестованы: экс-минторг Ишанов, бизнесмен Кулов и глава НПЗ Мухамметмырадов
00:52  В Казахстане функционирует краусорсинговый проект для сбора средств на лечение жертв китайских лагерей, - Крис Риклтон
00:47  Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-3 (полемика), - Б.Мусаев
00:29  В Восточно-Казахстанской области задержаны борцы против китайской экспансии
00:08  Кыргызстан и Узбекистан обмениваются землями в рамках исторического соглашения, - Н.Джанибекова
Суббота, 14.09.2019
23:59  "Связь времен – туркменский алабай...". Аркадаг написал стишки о собачках
22:28  Ак-Сай. На кыргызо-таджикской границе опять напряг и опасная кыргызская движуха
22:07  Право на восстание. Клоуны и герои Латинской Америки, - С.Кожемякин
22:03  Абдулло Рахнамо: "Правительственная делегация Таджикистана отправится на Варшавскую конференцию с гордо поднятой головой"
19:05  На пакистано-афганской границе убит очередной сын бен Ладена - Хамза
18:48  Туркменистан: грядет судный День независимости, - Eurasianet.org
15:16  Свалил Навальный. Из России удрал главный штатный оппозиционер
14:45  ЛГБТ-актив возмущен зверским убийством гомофобами (перерезали горло) ташкентскому собрату Ш.Ш.
14:31  Афган-армия выбила талибов из приграничного Таджикистану уезда Янги-Кала
13:24  Мэр Оша Таалайбек Сарыбашев пиарит себя в нового президента для Кыргызстана
13:06  "После развода с кыргызской женой болит сердце", - жалуются корейские мужья
10:34  В Кыргызстане обсуждают "новую систему госуправления". Кочевая орда?
09:31  Корейский попрыгунчик Сарвар Бабаходжаев стал 1-м главой Узбекского Агентства по развитию президентских и спецшкол
09:15  Казах Сунатулла Бекенов возглавил Агентство по управлению госактивами Узбекистана
08:50  Бесы на царстве: кого россиянам навязывают как элиту и куда их тащат, - П.Беседин
08:32  УзбРеформизм. Проект Налогового кодекса - простор для узб-коррупции, - Г.Борисов
08:31  Авторитетный узб-бизнесмен Гафур Рахимов подал иск против... Минфина США
08:02  Хвастунишка. Младший зять президента Узбекистана предоставил рос-блогеру три роскошных авто для съемок
07:58  Человек-чип. Искусственный интеллект изо дня в день расширяет свои границы, - Ю.Алексеев
07:52  Казбоксер-олимпионик Елеусинов нокаутировал непобежденного американца Хикса в первом раунде
05:53  Беда российского либерализма. Мощную идею свободы осмыслить творчески некому, - О.Носкович
00:56  Сон Мальтуса породил чудовищ. О новом манифесте демографического фашизма, - В.Овчинский
00:06  "Партия власти" теряет власть на ходу. Почему рос-"элита" деградирует, - А.Халдей
00:00  США требуют, чтобы другие страны перестали покупать иранскую нефть
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Огромным преимуществом Китая являются амбиции и энергия его молодежи, - Дэвид Голдман
00:46 16.09.2019

13 сентября 2019 г.
Лора Мандевиль | Le Figaro
Дэвид Голдман: "Перед лицом Пекина у Трампа хороший инстинкт, но он ошибся оружием"
В интервью Le Figaro Дэвид Голдман, бывший экономист Bank of America и редактор журнала Asian Times, призывает Соединенные Штаты к осуществлению агрессивной промышленной стратегии против китайских "имперских полчищ".
"Подавляющее большинство экономистов и стратегических мыслителей, от Пола Самуэльсона до Генри Киссинджера, в 1981 году считали, что Россия находится в сильной позиции! В реальности же цифровая революция склонила чашу весов в пользу Америки уже тогда, когда Рейган вступил в должность. Россия осознала это только в 1982 году, когда израильско-сирийское воздушное сражение доказало подавляющее превосходство американской авиаэлектроники. У России было огромное преимущество с точки зрения огневой мощи, но благодаря инновациям перевес оказался на стороне Запада. В XXI веке технологические инновации приобретают еще большее значение. Так, в Китае в четыре раза больше кандидатов наук и в два раза больше докторов наук, чем в США! Но Соединенные Штаты по-прежнему являются лучшими в области инноваций и все еще могут разыгрывать эту карту", - считает эксперт.
"(...) Трамп не боится противостоять Китаю, у него хороший инстинкт. Но у него нет правильной стратегии. Китай не торопился ему отвечать. Сначала он рассматривал Трампа как варвара, которого можно усмирить дарами - что не сработало. В начале 2019 года эти представления изменились. Китай, если это необходимо, примет тотальную торговую войну, потому что думает, что он пострадает меньше, чем Соединенные Штаты", - отмечает Голдман.
"(...) В той степени, в какой торговля связана с национальной безопасностью, я в принципе не против торговой войны, но опять-таки администрация Трампа использует неправильное оружие. Президент, похоже, считает, что американские компании могут легко перенести свои линии поставок из Китая. Однако Китай уже давно делает все для того, чтобы снизить свои расходы, этим объясняется то, почему во Вьетнаме ощущается нехватка рабочей силы. Истина заключается в том, что на мировом рынке ничто не способно заменить численность и квалификацию китайской рабочей силы ", - утверждает собеседник издания.
"(...) Китай не стремится ни оккупировать своих соседей, как это делали русские после 1945 года, ни управлять колониями, как европейцы в XIX веке. Он хочет сформировать мир по своему образу и подобию, а затем превратить Европу, Россию и, наконец, США в вассалов Китайской империи. Его инструментами являются не канонерские лодки, а мобильная широкополосная связь, электронная коммерция, большие данные и искусственный интеллект", - анализирует Голдман.
"(...) После 1989 года американский политический истеблишмент стал жертвой коллективной иллюзии, полагая, что новый глобальный либеральный порядок объединит планету вокруг концепций демократии и рыночной экономики. В случае России и Китая экономическая либерализация не привела к политической либерализации. У Китая есть император. Мусульманский мир также не проявляет склонности к демократии, несмотря на триллионы долларов, которые цивилизаторская миссия Америки потратила в Ираке и Афганистане", - указывает эксперт.
"(...) Огромным преимуществом Китая являются амбиции и энергия его молодежи. Молодые американцы думают, что они не достигнут уровня жизни своих родителей! 20-летние китайцы видели, как их ВВП на душу населения вырос с 900 евро в месяц до 9 тыс. евро сегодня. Они пережили опыт трансформации своей жизни так, как Запад вряд ли может себе представить. Они уверены в себе и амбициозны. Мы должны придать нашей молодежи высокие цели, чтобы побудить ее сворачивать горы. И осознавать то, что что мы конкурируем не с правительством Китая или с коммунистической партией Китая, а с 1,4 миллиарда китайцев", - резюмирует Голдман.

Источник: Le Figaro

Источник - inopressa.ru
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