Огромным преимуществом Китая являются амбиции и энергия его молодежи, - Дэвид Голдман

00:46 16.09.2019

13 сентября 2019 г.

Лора Мандевиль | Le Figaro

Дэвид Голдман: "Перед лицом Пекина у Трампа хороший инстинкт, но он ошибся оружием"

В интервью Le Figaro Дэвид Голдман, бывший экономист Bank of America и редактор журнала Asian Times, призывает Соединенные Штаты к осуществлению агрессивной промышленной стратегии против китайских "имперских полчищ".

"Подавляющее большинство экономистов и стратегических мыслителей, от Пола Самуэльсона до Генри Киссинджера, в 1981 году считали, что Россия находится в сильной позиции! В реальности же цифровая революция склонила чашу весов в пользу Америки уже тогда, когда Рейган вступил в должность. Россия осознала это только в 1982 году, когда израильско-сирийское воздушное сражение доказало подавляющее превосходство американской авиаэлектроники. У России было огромное преимущество с точки зрения огневой мощи, но благодаря инновациям перевес оказался на стороне Запада. В XXI веке технологические инновации приобретают еще большее значение. Так, в Китае в четыре раза больше кандидатов наук и в два раза больше докторов наук, чем в США! Но Соединенные Штаты по-прежнему являются лучшими в области инноваций и все еще могут разыгрывать эту карту", - считает эксперт.

"(...) Трамп не боится противостоять Китаю, у него хороший инстинкт. Но у него нет правильной стратегии. Китай не торопился ему отвечать. Сначала он рассматривал Трампа как варвара, которого можно усмирить дарами - что не сработало. В начале 2019 года эти представления изменились. Китай, если это необходимо, примет тотальную торговую войну, потому что думает, что он пострадает меньше, чем Соединенные Штаты", - отмечает Голдман.

"(...) В той степени, в какой торговля связана с национальной безопасностью, я в принципе не против торговой войны, но опять-таки администрация Трампа использует неправильное оружие. Президент, похоже, считает, что американские компании могут легко перенести свои линии поставок из Китая. Однако Китай уже давно делает все для того, чтобы снизить свои расходы, этим объясняется то, почему во Вьетнаме ощущается нехватка рабочей силы. Истина заключается в том, что на мировом рынке ничто не способно заменить численность и квалификацию китайской рабочей силы ", - утверждает собеседник издания.

"(...) Китай не стремится ни оккупировать своих соседей, как это делали русские после 1945 года, ни управлять колониями, как европейцы в XIX веке. Он хочет сформировать мир по своему образу и подобию, а затем превратить Европу, Россию и, наконец, США в вассалов Китайской империи. Его инструментами являются не канонерские лодки, а мобильная широкополосная связь, электронная коммерция, большие данные и искусственный интеллект", - анализирует Голдман.

"(...) После 1989 года американский политический истеблишмент стал жертвой коллективной иллюзии, полагая, что новый глобальный либеральный порядок объединит планету вокруг концепций демократии и рыночной экономики. В случае России и Китая экономическая либерализация не привела к политической либерализации. У Китая есть император. Мусульманский мир также не проявляет склонности к демократии, несмотря на триллионы долларов, которые цивилизаторская миссия Америки потратила в Ираке и Афганистане", - указывает эксперт.

"(...) Огромным преимуществом Китая являются амбиции и энергия его молодежи. Молодые американцы думают, что они не достигнут уровня жизни своих родителей! 20-летние китайцы видели, как их ВВП на душу населения вырос с 900 евро в месяц до 9 тыс. евро сегодня. Они пережили опыт трансформации своей жизни так, как Запад вряд ли может себе представить. Они уверены в себе и амбициозны. Мы должны придать нашей молодежи высокие цели, чтобы побудить ее сворачивать горы. И осознавать то, что что мы конкурируем не с правительством Китая или с коммунистической партией Китая, а с 1,4 миллиарда китайцев", - резюмирует Голдман.



Источник: Le Figaro