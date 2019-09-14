 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане дан старт хлопковой кампании. Бюджетников снова погнали на поля
07:26 16.09.2019

В некоторых регионах Узбекистана с 14 сентября стартовал сбор хлопка. Несмотря на обещания узбекских чиновников о том, что в этом году граждан не будут привлекать к сбору урожая в принудительном порядке, сотрудникам и работникам некоторых бюджетных организаций приказали ехать на сбор хлопка.
14 сентября в Андижане сотрудников и работников некоторых бюджетных организаций отправили на сбор урожая хлопка.

​С сотрудников Андижанского регионального предприятия электросетей в принудительном порядке взяли расписки "о добровольном участии в сборе хлопка".
– Нас заставили написать расписки о том, что мы едем на сбор хлопка по собственной воле, – сообщил один из сотрудников предприятия и в подтверждение своих слов отправил скриншот переписки с руководством.
"Уважаемые коллеги, придите сегодня на работу и напишите расписку о добровольном участии в сборе урожая хлопка 2019 года", – говорится в тексте сообщения, отправленного 6 сентября сотрудникам Андижанского регионального предприятия электросетей.

"Кажется, говорили, что с принудительным трудом покончено. Но нам заявили, что мы обязаны поехать на сбор хлопка. Мужчины, возможно, как-то справятся с этим делом, но наших женщин принуждают поехать на 15-дневную смену, оставив свои семьи дома. Как же так? Как женщины могут оставить своих детей дома и поехать на хлопок? Нам сказали: "Собирай хлопок, либо плати от 500 тысяч (50 долларов США) до 1 миллиона сумов (100 долларов)". Как же нам быть, ведь наша заработная плата в месяц составляет всего лишь 1 миллион сумов? Кто выслушает нашу проблему?", – сообщили сотрудники Андижанского регионального предприятия электросетей.
По словам сотрудников предприятия "Фаргонаазот", руководство пригрозило им увольнением в случае отказа ехать на сбор хлопка.

"Руководство говорит нам: "Либо напишешь, что едешь на хлопок по собственной воле, либо распрощаешься с работой". Сами они питаются очень хорошо. А нам же придется сидеть в коровнике в Джизаке и есть макароны и баланду. Когда же это все закончится? Нашему терпению приходит конец", – сообщили сотрудники предприятия "Фаргонаазот".
Сотрудников Наманганского филиала "Народного банка" тоже погнали на хлопковые поля.

Несмотря на то, что в Узбекистане приняты ряд законов, направленных на искоренение принудительного труда, граждан продолжают в принудительном порядке привлекать к сбору урожая хлопка.
На прошлой неделе курсанты Военно-технического института Национальной гвардии, Академии МВД и Высшего военного таможенного института Узбекистана сообщили о том, что их заставляют писать расписки о добровольном участии в сборе хлопка.

А в Бозском районе Андижанской области с рядовых граждан расписки "о добровольном участии в сборе хлопка" начали брать еще в июле месяце.
Напомним, что на видеоселекторном совещании 12 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзияев официально запретил отправлять на сбор хлопка учащихся школ, студентов и сотрудников бюджетных организаций. Это произошло после того, как Министерство труда США исключило Узбекистан из списка стран, где при производстве товаров используется детский или принудительный труд.

Источник - centralasian.org
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