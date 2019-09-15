У нефтяного рынка случился инфаркт, - О.Соловьева

07:40 16.09.2019 Атаки дронов на объекты в Саудовской Аравии подталкивают баррель к 100 долларам



Ольга Соловьева

15.09.2019



Реакция мировых рынков на разрушение нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии может быть самой непредсказуемой. Аналитики готовятся к встряске и возможному скачку мировых цен до 100 долл. за баррель. Ситуацию усугубляет эскалация политической напряженности на Ближнем Востоке. США обвинили в атаках Иран, который теперь обещает ответить Штатам настоящей атакой на американские военные базы.

Вашингтон обвинил Тегеран в нападении на месторождения нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом, в частности, объявил госсекретарь США Майкл Помпео. Он призвал все страны "публично и безоговорочно" осудить действия Ирана. "На фоне всех призывов к деэскалации Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергетические поставки. Нет никаких доказательств того, что нападения были совершены из Йемена", – написал Помпео в Twitter, намереваясь привлечь Иран к ответственности за агрессию. Сенатор Линдси Грэм призвал обсудить возможность нанесения ударов по нефтяным объектам в Иране, если страна "продолжит провокации".



Тегеран в воскресенье опроверг обвинения Вашингтона. "Подобные обвинения бессмысленны, непонятны и лишены оснований", – приводят СМИ слова представителя иранского МИДа Аббаса Мусави. В свою очередь, командующий аэрокосмическими войсками Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде пригрозил атаковать американские военные базы и корабли ВМФ США, находящиеся в 2 тыс. км от иранских границ.



Конфликт разгорелся после того, как в ночь с пятницы на субботу предприятия нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе в центральной части страны были атакованы 10 беспилотниками. Среди атакованных предприятий – нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который компания называет крупнейшим в мире. Ответственность за атаки дронов на саудовские НПЗ взяли на себя хуситы из движения "Ансар Аллах". В своем заявлении они пообещали расширить зону атак в Саудовской Аравии. США, в свою очередь, заявили об отсутствии доказательств того, что атаки были проведены из Йемена, и возложили ответственность за атаку на Тегеран. Агентство Reuters напоминает, что группа хуситов, взявшая на себя ответственность за атаки, поддерживается Ираном.

В результате инцидента Saudi Aramco сократила добычу нефти на 5,7 млн барр. в сутки. К слову, в августе среднесуточная добыча черного золота в королевстве достигала 9,79 млн барр.



В компании надеются, что привычные объемы производства нефти будут восстановлены к понедельнику, писала американская Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных саудовских чиновников. Официально в Saudi Aramco объявили, что компания "ведет работы по восстановлению производства, новая информация по данному вопросу будет предоставлена примерно через 48 часов", то есть опять-таки к понедельнику. WSJ также сообщала, что власти Саудовской Аравии обсудили возможность продажи нефти иностранным потребителям из своих запасов, чтобы избежать перебоев в поставках нефти на мировом рынке.



Эксперты отмечают, что атаки на объекты Saudi Aramco стали крупнейшим нападением на нефтяную инфраструктуру страны, и указывают на ее беззащитность, притом что система нефтепроводов и портов королевства отвечает за 10% мировой нефти. Ожидается, что произошедшее неминуемо приведет к нестабильности на мировых рынках. Аналитики ожидают резкий рост цен на нефть во время открытия торгов после выходных. Такая возможность подогревается и заявлениями из Вашингтона.



В субботу Минэнерго США сообщило, что готово выпустить нефть из своего стратегического резерва в случае необходимости. "Цены на нефть подпрыгнут от этой атаки, и если перебои с производством в Саудовской Аравии будут продолжаться, выпуск резерва... кажется вероятным и разумным", – приводит слова директора Центра по глобальной энергетической политике при Колумбийском университете Джейсона Бордоффа агентство Reuters.

Заметим, по данным Минэнерго США, в настоящее время в стратегическом нефтяном запасе страны находится около 644 млн барр., что примерно равно 52 дням добычи в Штатах. Впрочем, запасы черного золота есть и у самой Саудовской Аравии. Согласно данным Rapidan Energy Group, в стране имеется около 188 млн барр. в запасе.

При этом независимые аналитики не столь оптимистичны и полагают, что на восстановление прежних объемов по добыче нефти у страны могут уйти недели. Оценки экспертов единодушны: рынкам следует готовиться к росту нефтяных котировок. "Цены на нефть подскочат по меньшей мере на 15–20 долл. за баррель, в случае если перебои в поставках продлятся неделю. и уйдут далеко в область трехзначных чисел в случае реализации 30-дневного сценария", – считает основатель Rapidan Energy Боб Макнелли. Рынок может вернуться к 100 долл. за баррель, если проблему не удастся решить в краткосрочной перспективе, не исключает гендиректор Onyx Commodities Грег Ньюман. "В нефтяной вселенной эта атака практически эквивалентна атакам 11 сентября... Абкайк (один из подвергшихся нападениям объектов) едва ли не наиболее важный объект добычи и переработки", – резюмирует консультант Muse&Stancil Тилак Доши.

"Это (атака дронов. – "НГ") похоже на инфаркт для нефтяного рынка: Саудовская Аравия до атаки добывала 10% мировой нефти, а это событие сократило добычу примерно вдвое, то есть объем предложения на рынке должен стать меньше примерно на 5%. Несмотря на то что Саудовская Аравия обещает увеличить поставки нефти из хранилищ и даже Министерство энергетики США обещает поддержать рынок, в понедельник все инвесторы будут напуганы", – уверен аналитик компании "Алор" Алексей Антонов. По его мнению, рынок будет просчитывать, возможны ли подобные атаки в будущем. "Во-вторых, данная атака скорее всего сильно обострит отношения между США и Ираном. И мы можем не заметить, как начнется новый военный конфликт на Востоке, который еще больше поднимет цены", – рассуждает он.

Тем не менее вряд ли нефть вернется к 100 долл. за баррель, сомневается руководитель аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. Он ожидает роста котировок в пределах 3–5%.



Инцидент также может сказаться на планах Эр-Рияда по планируемому выводу Saudi Aramco на IPO. Напомним, выход государственной нефтяной компании на первичное публичное размещение акций обсуждается несколько лет. В конце августа WSJ сообщила, что Saudi Aramco планирует провести IPO в два этапа. Первый пройдет на местной бирже до конца года, а второй – в 2020 или 2021 году. Теперь же эти планы могут оказаться под вопросом.

Считается, что вывод компании на IPO может стать крупнейшим в мире. По итогам прошлого года чистая прибыль Aramco составила 111,1 млрд долл., что сделало компанию самой прибыльной в мире. По итогам шести месяцев этого года организация заработала почти 47 млрд долл., что заметно больше доходов Apple и Amazon. Reuters со ссылкой на источники писало, что IPO будут проводить такие банки, как JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi, HSBC, а также саудовские National Commercial Bank и Samba. Королевство намеревалось получить рекордные 100 млрд долл. от продажи пятипроцентной доли в Aramco, что сделало бы это IPO крупнейшим в истории. Однако теперь аналитики считают, что инцидент с дронами может существенно повлиять на оценку компании. К примеру, если само королевство оценило нефтегазовую компанию в 2 трлн долл., то эксперты указывают на более реальную цифру в 1,2 трлн, и это без учета атаки на нефтяные объекты.



"Атаки могут осложнить планы IPO Aramco", – считают аналитики отдела исследований группы "Евразия". "Эта атака может задержать IPO даже на местной бирже и негативно повлиять на оценку, поскольку инвесторы наблюдали живую демонстрацию уровней риска будущих доходов и бизнеса компании", – цитирует агентство Bloomberg аналитиков компании Al Dhabi Capital. Атака на нефтяную инфраструктуру может отсрочить IPO Saudi Aramco и снизить продажную цену компании, соглашается старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. IPO Saudi Aramco и так было под большим вопросом, а теперь наверняка будет отложено на полгода, не исключает Алексей Антонов. По его мнению, восстановиться после такого удара мгновенно будет невозможно. Источник - ng.ru

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