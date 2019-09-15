Китай "изгнал" американский эсминец с Парасельских островов

07:44 16.09.2019

В схватке за контроль над морями Пекин будет использовать Су-35



Владимир Скосырев

15.09.2019



Рейд корабля Wayne E. Meyer преследовал цель бросить вызов чрезмерным притязаниям Пекина.



Минобороны КНР заявило, что ракетоносец США посягнул на ее суверенитет, пройдя без разрешения через архипелаг, принадлежащий Поднебесной. Самолеты и ВМС Китая предупредили нарушителя и вынудили его уйти. Но США заявили, что продолжат рейды кораблей в Южно-Китайском море (ЮКМ), чтобы помешать китайской экспансии. Атмосфера накаляется. На этом фоне СМИ сообщают, что парк китайских ВМС пополнили истребители российского производства. Москва не участвует в спорах, но осуждает действия США, усиливающие напряжение.

"Игнорируя международные законы и правила, США осуществляют навигационную гегемонию в Южно-Китайском море. Такие действия подорвали права Китая и показали, что у США полностью отсутствует искренность, когда они уверяют мир в своей приверженности делу безопасности в регионе. Наши вооруженные силы будут решительно защищать мир и суверенитет в ЮКМ", – заявил представитель Народно-освободительной армии Китая, старший полковник Ли Хуаминь.



Коммандер Рин Момсен, представитель 7-го флота ВМС США, не замедлила с ответом. Она сказала, что рейд американского корабля преследовал цель бросить вызов чрезмерным притязаниям Пекина на Парасельские острова.

Газета South China Morning Post напоминает, что Вашингтон обвиняет Пекин в том, что он строит военные базы на спорных островах, на которые претендуют также Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам. Помимо патрулирования Парасельских островов корабли ВМС США неоднократно проходили через Тайваньский пролив. Это еще больше обострило ситуацию.



В этой связи СМИ в США и Гонконге заговорили о том, что в конфликты в ЮКМ якобы может втянуться Россия. Во всяком случае, благодаря поставкам российской военной техники Китай теперь лучше оснащен для того, чтобы противостоять США. "Истребитель Су-35 – очень современный самолет, он расширит возможности Китая проводить операции над спорными территориями", – пишет журнал National Interest.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "Контракт на поставку Китаю полкового комплекта самолетов Су-35 в количестве 24 единиц, заключенный в 2015 году, был исполнен. Из китайских публикаций известно, что он базируется на юге страны, в провинции Гуандун. Эти самолеты могут быть задействованы в Южно-Китайском море".



Что касается политики России, то она как бы складывается из двух компонентов. "Во-первых, мы не занимаем позиции в поддержку территориальных притязаний той или иной стороны. Мы выступаем за то, чтобы азиатские страны – участники спора решили его путем переговоров. В то же время Москва негативно оценивает американскую политику проведения патрулирований с целью обеспечения свободы судоходства. С точки зрения России это ведет к росту напряженности и провоцирует китайскую сторону", – пояснил эксперт.



Между тем американские комментаторы пишут, что Россия хочет нарастить свое военное присутствие в западной части Тихого океана, и это находит полную поддержку со стороны президента Филиппин Родриго Дутерте. В марте российские и филиппинские чиновники обсуждали возможность заключить военно-морской пакт. В апреле два российских военных корабля нанесли визит в Манилу. В это время моряки России и Филиппин провели учения по навигации и телекоммуникационной связи.

Американский репортер Майкл Пек утверждает, что создание филиппино-российской оси возможно. Но скорее всего дело закончится тем, что Москва увеличит продажу оружия Маниле.



По словам Кашина, "когда в 2016 году президентом стал Дутерте, Филиппины перешли от безоговорочной поддержки США и конфронтации с Китаем к многовекторной политике. Теперь Филиппины стараются получить максимум от своих партнеров за счет постоянного балансирования. Эти партнеры – прежде всего США и Китай. Россия же не имеет крупных экономических связей с Филиппинами. Она дипломатический партнер и осуществляет поставки оружия, пока очень небольшие. Это стрелковое оружие, гранатометы. Но, конечно, тут главный игрок – Америка, она в течение многих лет предоставляет Филиппинам оружие в качестве помощи".



Словом, увеличение российского влияния в Юго-Восточной Азии маловероятно, несмотря на соперничество Китая и США. Куда больше перспектив проникнуть в брешь у Евросоюза. Еще несколько лет назад европейские страны предпочитали вести себя скромно, когда речь шла о проблемах безопасности в регионе. Но теперь они срочно стремятся принять участие в их решении.

В плане геополитики европейские правительства обретут рычаги давления на Китай и США, если они пошлют военные корабли в ЮКМ", – говорит Франс-Пол ван дер Путтен, старший научный сотрудник института Clingendael в Нидерландах. Он указывает, что Британия, Франция и Германия выступили с объединенным заявлением, подчеркнув, что обеспокоены положением в ЮКМ.

Британия провела в ЮКМ совместные военно-морские учения с США. Франция послала к спорным островам Спратли десантный корабль и фрегат. А Лондон в 2021 году планирует послать в этот район новый авианосец Queen Elizabeth.