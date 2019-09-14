 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.09.2019
10:21  Шокирующие последствия сокращения добычи нефти в СаудАравии, - Лорен Лафлин
10:17  Касымжомарт Джучидович полез на стену. Объявился наследник Золотой Орды, - С.Зацаринный
09:27  В Киргизии с 16/09 опять "Национальные игры кочевников". Лишь бы не работать...
08:52  "Кыргызстан не предоставит Таджикистану коридора в анклав Ворух, патамушта..." - кыр-вице-премьер по безопасности Разаков
08:27  Конфликт на таджик-кыргызской границе в Баткене. Ситуация остается "стабильно-напряженной"
07:44  Китай "изгнал" американский эсминец с Парасельских островов
07:40  У нефтяного рынка случился инфаркт, - О.Соловьева

07:26  В Узбекистане дан старт хлопковой кампании. Бюджетников снова погнали на поля
06:24  Атака дронов взорвет мировой рынок нефти, - Взгляд
00:46  Огромным преимуществом Китая являются амбиции и энергия его молодежи, - Дэвид Голдман
00:44  Есть ли союзники у России? - А.Халдей
00:32  Жест доброй роли: зачем США и КНР пошли на уступки в торговой войне, - Н.Портякова
00:05  Осенью в Париже и Нанте: желтые жилеты. - Э.Лимонов
00:02  Корабль Зеленского между Сциллой и Харибдой. Куда податься? - Д.Седов
00:01  Израиль. Выборы, выборы, депутаты, пи.., - А.Эскин
Воскресенье, 15.09.2019
23:02  Боевики блокировали гуманитарный коридор в Идлибской зоне деэскалации
22:47  В Германии смартфон становится важнее секса, - Die Welt
17:12  Протесты в Гонконге - полиция опять применила газ и водометы
16:34  Загадки "дела Линдберга". Кто расправился с сыном героя Америки?
16:10  Как ЦРУ готовило голубей-шпионов для СССР
16:06  Рахмон открыл на малой родине (Дангара) Дворец Культуры с библиотекой имени Рахмона
15:36  Что мешает казахскому языку стать по-настоящему востребованным? - С.Ауелбеков
13:48  Богомолова-Собчак прикатило на свою свадьбу в катафалке. Шизеющая рос-"элитка"
12:45  Как акимы-новички вписались в региональный политический ландшафт Казахстана? - А.Омирбек
11:19  "Расточительство и тщеславие". Пышность свадеб сократят в Узбекистане с 1/01/20
11:02  Nur Балбес. Экс-аким Байбек стал "почетным жителем Алматы"
10:49  Мстя хуситам. Сенаторы США призвали нанести "сокрушительный удар" по нефтяным объектам Ирана
10:46  СаудАравия признала потерю половины нефтедобычи после атак хуситских беспилотников
10:03  10 дронов хуситов разбомбили крупнейший в мире саудовский НПЗ в Абкайке. Что будет с ценами?
09:40  КырПрезидент Жээнбеков провел встречу с главарями госпереворота 2010 года. Не трогайте меня, я - хороший?
08:22  Российский газ для Европы. В запасе у России достаточно аргументов. Ч. 1, - П.Искендеров
00:56  В Туркмении арестованы: экс-минторг Ишанов, бизнесмен Кулов и глава НПЗ Мухамметмырадов
00:52  В Казахстане функционирует краусорсинговый проект для сбора средств на лечение жертв китайских лагерей, - Крис Риклтон
00:47  Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-3 (полемика), - Б.Мусаев
00:29  В Восточно-Казахстанской области задержаны борцы против китайской экспансии
00:08  Кыргызстан и Узбекистан обмениваются землями в рамках исторического соглашения, - Н.Джанибекова
Суббота, 14.09.2019
23:59  "Связь времен – туркменский алабай...". Аркадаг написал стишки о собачках
22:28  Ак-Сай. На кыргызо-таджикской границе опять напряг и опасная кыргызская движуха
22:07  Право на восстание. Клоуны и герои Латинской Америки, - С.Кожемякин
22:03  Абдулло Рахнамо: "Правительственная делегация Таджикистана отправится на Варшавскую конференцию с гордо поднятой головой"
19:05  На пакистано-афганской границе убит очередной сын бен Ладена - Хамза
18:48  Туркменистан: грядет судный День независимости, - Eurasianet.org
15:16  Свалил Навальный. Из России удрал главный штатный оппозиционер
14:45  ЛГБТ-актив возмущен зверским убийством гомофобами (перерезали горло) ташкентскому собрату Ш.Ш.
14:31  Афган-армия выбила талибов из приграничного Таджикистану уезда Янги-Кала
13:24  Мэр Оша Таалайбек Сарыбашев пиарит себя в нового президента для Кыргызстана
13:06  "После развода с кыргызской женой болит сердце", - жалуются корейские мужья
10:34  В Кыргызстане обсуждают "новую систему госуправления". Кочевая орда?
09:31  Корейский попрыгунчик Сарвар Бабаходжаев стал 1-м главой Узбекского Агентства по развитию президентских и спецшкол
09:15  Казах Сунатулла Бекенов возглавил Агентство по управлению госактивами Узбекистана
08:50  Бесы на царстве: кого россиянам навязывают как элиту и куда их тащат, - П.Беседин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Конфликт на таджик-кыргызской границе в Баткене. Ситуация остается "стабильно-напряженной"
08:27 16.09.2019

24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Конфликт на границе с Таджикистаном. Ситуация остается стабильно-напряженной

Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы стабильно-напряженная. Об этом 24.kg сообщил аким Лейлекского района Баймурат Бекмуратов.

По его словам, силовые структуры обеих стран продолжают нести усиленный вариант службы.
"В настоящий момент скопления граждан Кыргызстана или Таджикистана нет. Переговоры продолжаются. По некоторым данным, таджикская сторона возводит военный объект, поскольку строят его военнослужащие. Строительство приостановлено со вчерашнего дня, но РТ нарушила ранее подписанное соглашение о запрете строительных работ на несогласованном участке границы. Среди населения проводятся разъяснительные работы", - сказал Баймурат Бекмуратов.

Напомним, 14 сентября в селе Максат в местности "Футбольное поле" Лейлекского района Баткенской области на неописанном участке границы граждане Таджикистана начали строительные работы. Таджикская сторона высыпала 10 грузовиков с щебнем на условной линии границы.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568611620
Новости Казахстана
- Первый Президент Казахстана посетил Международный финансовый центр "Астана"
- Д. Назарбаева: Необходимо сохранять межнациональную и межрелигиозную гармонию и укреплять ее
- Минэнерго РК и акиматы Атырауской, Мангистауской областей и ЗКО отчитались о привлечении инвестиций
- Кадровые перестановки
- О демографической ситуации за январь-июль 2019 года
- Бердибек Сапарбаев посетил с рабочей поездкой Армению
- По итогам государственного визита Президента Казахстана в КНР по линии МИИР РК заключен ряд соглашений
- Выплата АСП прекращена 444 семьям в Павлодарской области
- Состоялось заседание Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии
- Семеро казахстанцев стали почетными жителями Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  