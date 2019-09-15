"Кыргызстан не предоставит Таджикистану коридора в анклав Ворух, патамушта..." - кыр-вице-премьер по безопасности Разаков

08:52 16.09.2019

Вице-премьер: Кыргызстан не предоставит Таджикистану коридора в анклав Ворух



"Кыргызстан не предоставит Таджикистану коридора в анклав Ворух", - заявил вице-премьер-министр КР по вопросам безопасности Жениш Разаков в интервью "Азаттыку".

По его словам, Таджикистан пытается получить коридор для анклава Ворух. "Но мы не можем его предоставить, потому что там есть кыргызстанское село Аксай", - пояснил Разаков. Он добавил, что если открыть коридор в Ворух, то это может обусловить открытие нового эксклава для Кыргызстана.

При этом вице-премьер-министр признал, что зачастую пограничные конфликты возникают именно из-за этих вопросов.



Ворух - 40-тысячное село в Исфаринском районе Таджикистана, считающееся анклавом на территории Баткенской области Кыргызстана. Решение о статусе Воруха принималось в советское время, исходя из концепции, что все эти территории относятся к СССР.​ По мнению наблюдателей, в силу своего неопределенного географического положения этот населенный пункт был и остается уязвимой точкой, очагом скрытого конфликта.

Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 976 километров, 500 из которых уточнены. Спорными остаются более 400 километров, среди которых и участок Ак-Сай – Ворух.



15 Сентябрь, 2019