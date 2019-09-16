В Киргизии с 16/09 опять "Национальные игры кочевников". Лишь бы не работать...

09:27 16.09.2019

Завершилась подготовка к Национальным играм кочевников



Автор: Асель БАРЫКТАБАСОВА



16 сентября 2019



На прошедшей пресс-конференции в ИА "Кабар" Канат Арпачиев – заместитель руководителя Государственного агентства по делам молодежи, физкультуре и спорту сообщил о завершении подготовки к проводимым в Таласе Национальным играм кочевников. С его слов, 10 сентября началось прохождение делегаций через мандатную комиссию.

В общей сложности в спортивных состязаниях примут участие 621 спортсмен и 63 судьи, 23 организационных комитета, привлечено около 200 коней. В Национальные игры кочевников вошло 10 видов спорта: ат чабыш, жорго салыш, кунан чабыш, эр эниш, кок бору, кыргыз курош, алыш курош, ордо, тогуз коргоол и салбуурун.

Сказано, что в то же время энергично идут организационные работы по церемонии открытия и закрытия Национальных игр кочевников, мероприятий, прославляющих национальную культуру.

"Мы завершили подготовку к играм. 16 сентября утром начнем мероприятие. Поскольку кок бору – игра, занимающая много времени, игра начнется с кок бору. В ней участвуют 9 команд", – сказал Канатбек Арпачиев.

Заместитель министра культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков сказал, что каждая область приедет со своим театрализованным представлением.

"Прибывшие из каждой области гости представят свои местные особенности, к примеру, Баткенская область – цветок Айгуль, Нарын – Таш-Рабат, Ош – Сулайман-Тоо и так далее. Вместе с тем организуют конкурсы блюд, одежды, украшения юрты. Если до этого соревнование по установке юрты организовывались только среди мужчин, то в этот раз проведут такое соревнование и среди девушек", – сообщил Нуржигит Кадырбеков.

Культурная часть, этногородок, этнобазар и множество других мероприятий пройдут в комплексе Манас-Ордо.

Цель Национальных игр кочевников – сохранение оригинальности этнокультуры среди населения страны, ее возрождение и усовершенствование. Также является призывом к построению толерантного отношения между этносами и людьми.



Источник: газета "Эркин тоо" №77 от 13.09.2019/стр.5