Касымжомарт Джучидович полез на стену. Объявился наследник Золотой Орды, - С.Зацаринный

10:17 16.09.2019

Умению соседей использовать историю себе во благо нужно отдать должное. Они практически на ровном месте сумели выстроить вполне вменяемую идеологическую концепцию, дающую их государственности надежную многовековую основу.



Свято место пусто не бывает. Нашелся претендент на наследие Золотой Орды. Президент Казахстана Токаев в своем послании объявил об официальном праздновании 750-летия ее образования. Придав, таким образом, дате программный статус. Такие заявления просто так не делают. Особенно в самом первом послании к народу.

Буквально накануне, говоря об этом же самом по поводу создания мемориала в Улытау (на месте мавзолея Джучи, сына Чингисхана), Токаев делал упор на развитие туризма. Теперь речь уже идет о государственной идеологии.

Прежде всего давайте вспомним исторические события и личности, о которых идет речь. В 1269 году на Таласском курултае, сыгравшем роль своеобразной Беловежской Пущи для империи Чингисхана, его наследники решили управлять каждый своим уделом (улусом) самостоятельно. Был среди них и Джучи, который управлял территорией соответственно Улуса Джучи, более известной под позднейшим наименованием Золотая Орда.



С тех пор утекло много воды, давно стали легендарными тенями все эти правители и царства. На обломках канувшей в Лету уже пять веков назад Золотой Орды возникли другие государства. Тот же Казахстан всего четыре года назад отпраздновал 550-летие образования Казахского ханства.

Почему вдруг стало так востребовано наследие полузабытой империи? В Средние века все было проще. Тогда очень много значили вопросы преемственности, и сам статус государств часто сильно зависел от родословной правителей. Собственно, вся история и дипломатия нередко становились подспорьем для герольдов, определявших по знатности рода кому кого именовать старшим братом, а кому младшим.

Тогда принадлежность к золотому роду Чингисхана ценилась очень высоко. Однако на карете прошлого далеко не уедешь. Долго кивать на былое могущество давно сгинувшего царства не получилось. Уже лет 200 назад все эти аристократические заморочки годились только для дворянских междусобойчиков и театральных комедий.

Что может означать обращение на государственном уровне к наследию Золотой Орды в XXI веке? Старт этому процессу был дан еще при прежнем президенте Казахстана Назарбаеве.



Когда он в своем послании определил целью вхождение в тридцатку самых развитых стран мира, то сразу заявил о двух направлениях обновления: политической реформе и модернизации экономики. Вскоре после этого Назарбаев выступил с программной статьей "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания". Где и обозначил эту самую модернизацию сознания, как сердцевину начинающегося процесса.



Первый раздел статьи так и называется: "О национальном сознании в XXI веке". Он начинается более чем здравой мыслью: "На наших глазах мир начинает новый, во многом неясный, исторический цикл. Занять место в передовой группе, сохраняя прежнюю модель сознания и мышления, невозможно".



Назарбаев вполне заслуженно имеет репутацию прагматичного и многоопытного политика. В статье он обратился к истории XX века, напомнив о крахе целых наций, ведомых несбыточными идеологиями, к которым отнес коммунизм, фашизм и либерализм. И закончил фразой: "Чтобы выжить, надо измениться. Тот, кто не сделает этого, будет занесен тяжелым песком истории".

А между этой фразой и заголовком много рассуждений о национальном коде, как "платформе, соединяющей горизонты прошлого, настоящего и будущего народа". Сюда прекрасно вписывается не только Золотая Орда, но и половцы, гунны, сарматы, скифы. Кого только не проносили времена по пространству Великой Степи. От многих осталось только имя, от многих – немые курганы и занесенные песком селения. А кто-то оставил довольно яркий след на скрижалях истории.



Кому, как не Казахстану, лежащему на земле, где все они некогда жили, стать хранителями памяти о них? Упор именно на культурную составляющую беспроигрышен. Культура по природе своей межнациональна. Можно прекрасно соединять, например, историю с пространством и временем, снимая фильм "Томирис" о легендарной царице саков, победившей персидского царя Кира. Или участвовать в научных конференциях и фестивалях. При этом решая свои внутриполитические задачи.

Празднование 750-летия Золотой Орды объявлено именно такой задачей. Вне всякого сомнения, это и обращение к принципу государственного устройства Улуса Джучи. Отличавшегося поражающей современников веротерпимостью и правосудием.



Обращение к наследию Золотой Орды немало дает и во внешней политике. Как ни крути, а это государство было частью огромной империи, в которую входили и Китай, и Россия. Общая история – хорошая основа для общего будущего.



Когда-то Великая Степь была знаменитым Шелковым Путем, связывавшим Евразию в одно целое. Есть, о чем вспомнить не только историкам. Сам Токаев через неделю, после объявления празднования 750-летия Золотой Орды, отправился с официальным визитом в Китай. Интересно, пригласит их на торжества?



Умению соседей использовать историю себе во благо нужно отдать должное. Они практически на ровном месте сумели выстроить вполне вменяемую идеологическую концепцию, дающую их государственности надежную многовековую основу. Для страны, еще менее века назад не имевшей государственности, это большой успех. Заявка на борьбу за статус региональной державы подана. А имидж здесь – вопрос не последний.



Сергей Зацаринный

15 сентября 2019,