Шокирующие последствия сокращения добычи нефти в СаудАравии, - Лорен Лафлин

10:21 16.09.2019

События минувших выходных напомнили о том, насколько важным является ближневосточный регион. Вынужденное сокращение более половины нефтедобычи Саудовской Аравией – около 5% мирового предложения, – как ожидается, будет коротким, но шокирующим, пишет эксперт в области энергетики и промышленности Лорен Сильва Лафлин в статье для The Wall Street Journal.

По словам автора статьи, трейдеры "проявляли самодовольство" относительно геополитических рисков из-за крупных сланцевых месторождений, особенно на западе Техаса и в Нью-Мексико, которые увеличивали мировую добычу нефти.



После обвала цен на нефть в 2014 году, Саудовская Аравия и другие члены Организации стран – экспортеров нефти, наряду с Россией, не входящей в ОПЕК, "изо всех сил пытались поддержать цены и адаптироваться к сланцевой эпохе", продолжает Лафлин.



Автор публикации отмечает, что все это время усиливалось впечатление, что традиционные нефтедобывающие тяжеловесы больше не так важны. ОПЕК добровольно сократила добычу, однако обратной стороной этого решения стал всплеск добычи сланцевой нефти до рекордных уровней. Казалось, что сланец "может спасти положение", однако субботняя атака напомнила, что это не так, констатирует Wall Street Journal.



Сланец "просто не может ответить на атаку на артерию мирового нефтяного рынка" и даже не может заработать много денег в эти дни, продолжает Лафлин. По словам автора статьи, сланцевая нефть может компенсировать медленное снижение производства, например, "некогда крупного производителя Венесуэлы", но даже 1 млн дополнительных ежедневных баррелей в год мало изменит в сравнении с 5 миллионами баррелей, потерянных за одну ночь, говорится в статье.



Сланцевая революция "была благом для экономики США и для потребителей энергии во всем мире", но рынкам придется адаптироваться, особенно в случае более длительного сбоя, заключает автор.



Автор другой статьи в WSJ Джессика Донати рассуждает о том, как президент США Дональд Трамп может ответить на атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Напомним, что американская сторона обвинила Иран в субботнем инциденте, хотя ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские мятежники.

По мнению автора статьи WSJ, Трамп "близок к исчерпанию вариантов усиления финансового давления на Иран". Он также объявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) "иностранной террористической организацией".



Дополнительной проблемой Трампа стал уход Джона Болтона – "главного архитектора стратегии по Ирану" – с поста советника президента США по национальной безопасности.



"Неясно, какие еще меры могут быть введены для усиления экономического давления на Иран", – констатирует автор статьи. Ранее Трамп выбирал диалог, в частности, откладывая планы нанесения ракетного удара, который был поддержан Болтоном. В то же время видные члены Республиканской партии поддерживают радикальные меры.

Напомним, в Сенате США призывали нанести сокрушительный удар по нефтяным объектам Ирана. Сам Трамп предлагал Эр-Рияду "помощь в обеспечении самообороны".



Иран назвал ложью заявления США о причастности к атакам на Саудовскую Аравию. В ответ в администрации Трампа обратили внимание на "указывающие на Иран факты".

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.



16 сентября 2019,

Ольга Никитина