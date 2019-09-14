Таджики и узбеки люто режутся с кавказцами на улицах Москвы и Питера. Глобализация, шайтан побери...

10:40 16.09.2019

Двое таджикистанцев попали в больницу после массовой драки в Петербурге



После массовой драки в Санкт-Петербурге двое граждан Таджикистана с ножевыми ранениями оказались в больнице. Как сообщает "Фонтанка", конфликт с участием нескольких десятков человек произошел вечером 14 сентября на Садовой улице. В полицию позвонил один из жителей близлежащих домов и сообщил, что около полусотни "лиц неславянской внешности", вооруженных битами, окружили автомобиль. Также мужчина отметил, что слышал выстрелы.



Прибывшие на место вызова сотрудники правоохранительных органов никого не обнаружили, однако в ходе патрулирования нашли гильзы и лужи крови. В это же время поступила информация о том, что в Мариинскую больницу попали двое граждан Таджикистана, 39 и 32 лет, приехавшие в Петербург на заработки в этом году. У мужчин диагностировали ножевые ранения груди, живота и ягодиц.



К утру 16 сентября полицейские задержали 12 человек, которых заподозрили в участии в драке. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как отметили следователи, один из оказавшихся в больнице таджикистанцев ранее был судим на территории РФ за самоуправство.

Ранее, в мае этого года, в Петербурге четверо узбекистанцев получили ножевые ранения в результате конфликта с выходцами с Северного Кавказа. В августе еще три гражданина Узбекистана были ранены в массовой межнациональной драке.