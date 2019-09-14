Ребятам о зверятах. Аркадаг выпустил книгу "Туркменский алабай" и подарил ее членам правительства

11:30 16.09.2019

Президент Туркменистана написал книгу об алабаях и подарил ее членам правительства



Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов написал новую книгу, в которой рассказал о собаках породы алабай, сообщила правительственная газета "Нейтральный Туркменистан" 14 сентября.

Он рассказал об издании "Туркменского алабая", оригинальное название которого - "Türkmen alabaýy", на заседании правительства. По словам главы республики, произведение раскрывает характер и значение породы, которая на протяжение многих тысячелетий была верным спутником туркмен.

"По окончании сегодняшнего заседания его участники смогут получить эту книгу", - добавил Бердымухамедов.

Кроме этого, лидер зачитал собственное стихотворение "Туркменский алабай". Его также опубликовали на русском языке на первой полосе субботней газеты правительства. Произведение восторгается силой, отвагой и преданностью собак. Президент предложил Кабинету министров оценить его труды и поделиться мнением о них.

Бердымухамедов стал автором не одной книги. В его арсенале есть издания о туркменской кухне, коврах, музыке, пословицах, спорте и военнослужащих.