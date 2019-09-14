 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Басмачи подорвали ЛЭП Узбекистан-Афганистан
11:33 16.09.2019

В Афганистане в результате подрыва ЛЭП прекращено электроснабжение из Узбекистана

Действующие в Афганистане боевики антиправительственных сил взорвали линию электропередачи (ЛЭП), по которой осуществлялись поставки электроэнергии из соседнего Узбекистана, сообщает TOLOnews.

По данным издания, столица Афганистана Кабул и 11 провинций страны обесточены в результате теракта. Диверсанты подорвали три опоры высоковольтной линии электропередачи, идущей из Таджикистана. Также уничтожена одна опора ЛЭП, по которой электроэнергия поставляется из Узбекистана.

Власти обещают возобновить подачу электроэнергии после повышения уровня безопасности в регионе. Талибы на инцидент не отреагировали. В 2019 году Кабул отключали от поставок электроэнергии неоднократно.
Напомним, что Узбекистан планирует завершить строительство новой линии электропередачи Сурхан – Пули-Хумри к декабрю 2019 года. Изначально проект стоимостью 150 млн долларов (118 млн – средства афганской стороны) планировалось завершить к концу 2020 года.

ЛЭП протяженностью 260 км позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70% – до 6 млрд кВт.ч в год.

Источник - ca-news.org
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