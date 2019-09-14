В УзбУК ввели дефиницию "ограниченной вменяемости". Хокимов?

11:42 16.09.2019

В Уголовный кодекс Узбекистана ввели понятие ограниченной вменяемости



В Уголовный кодекс Узбекистана введено понятие "лица, страдающие психическими расстройствами, не исключающими вменяемости" (ограниченная вменяемость). Для них предусмотрена уголовная ответственность, тогда как невменяемым могут назначить лишь принудительное лечение, пишет Norma.uz.

Преступникам, страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, наряду с уголовным наказанием могут назначить и принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения или лечения в специализированных учреждениях для осужденных. Согласно изменениям в законодательство, таких людей врачебно-консультативные комиссии должны обследовать не реже одного раза в полгода. Заключение специалистов станет поводом для отмены или изменения избранной меры и возобновления судопроизводства.

Однако, как пишет Norma.uz, реализация концепции ограниченной вменяемости на практике нередко вызывает затруднения. Связаны они с отсутствием четкого понимания, какие именно психические расстройства ограничивают вменяемость, не исключая ее полностью.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы оказания психиатрической помощи" президент страны Шавкат Мирзиеев подписал 12 сентября. Основные изменения заключаются в том, что во многих актах термин "психические болезни" и "психические заболевания" заменен на "психические расстройства". Это соответствует Международной классификации болезней (МКФ-10), согласно которой "психическое расстройство" - более корректное понятие, так как включает любые отклонения, связанные с нарушением социального функционирования личности. Соответствующие поправки внесены в Уголовный кодекс, Кодекс об административной ответственности, Уголовно-процессуальный кодекс, закон "О наркотических средствах и веществах" и другие нормативные акты.