 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узб. Шахриханский блогер Хожиматов арестован на 10 суток за критику вручения орденов хокимам-матершинникам
11:49 16.09.2019

Молодой блогер, раскритиковавший вручение орденов хокимам-матершинникам, арестован на 10 суток

29-летнего блогера Нодирбека Хожиматова из Шахриханского района Андижанской области Узбекистана, подвергшего критике вручение орденов хокимам, прославившихся матершинничеством и обвиненных в "предательстве" президентом Шавкатом Мирзияевым, арестовали на 10 суток.
Его отец Нурмухаммад Хожиматов сообщил, что 12 сентября двое сотрудников милиции увезли его сына в отделение.

По словам Нурмухаммада Хожиматова, его сына Нодирбека Хожиматова наказали за то, что он подверг критике награждение хокима (главы) Андижанской области орденом "Меҳнат шуҳрати" ("Трудовая слава"), а хоким Шахриханского района – медалью "Содиқ хизматлари учун" ("За преданную службу").
– Судья встал с места и спросил моего сына: "Ты почему писал такие критические вещи по поводу указа президента? Затем он попросил встать с места десятерых чиновников, пришедших из районного хокимията, и заявить, что они имеют претензии к моему сыну и просят суд назначить ему законное наказание, – говорит отец блогера.
Напомним, что накануне Дня Независимости Узбекистана, 29 августа, президент Шавкат Мирзияев подписал указ о присвоении почетных званий и награждении орденами и медалями ряда узбекистанцев.

Согласно указу главы государства, хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов был награжден орденом "Меҳнат шуҳрати" ("Трудовая слава"), а хоким Шахриханского района Хикматулло Дадахонов – медалью "Содиқ хизматлари учун" ("За преданную службу").

В начале этого месяца молодой блогер из Шахриханского района Нодирбек Хожиматов написал на своей странице в Facebook"е, что "прославившиеся матершинничеством и рукоприкладством, а также занимающиеся показушничеством хокимы не достойны таких наград".
Но через некоторое время его пост исчез в Facebook"е.
Как говорит Нурмухаммад Хожиматов, суд над его сыном прошел без участия адвоката, а сторона обвинения оставила без внимания без всякого внимания слова Нодирбека.

– На заседании мой сын Нодирбек задал вопрос судье: "Где же мое право на свободу слова? Вы ведь нарушаете мои права!", но судья не ответил ему. Он сказал всего одну вещь, что "эти хокимы не достойны наград". По словам судьи, никто не имеет права ставить под сомнение указ президента. Но ведь сам президент до награждения орденами этих хокимов раскритиковал их за показушничество?!, – возмущается отец молодого блогера.
Суд признал блогера Нодирбека Хожиматова виновным в совершении виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 41 ("Оскорбление") Кодекса об административной ответственности Узбекистана и приговорил его к 10-дневному аресту.

Напомним, что во время правительственного совещания в июле этого года президент Шавкат Мирзияев раскритиковал главу Андижанской области Шухрата Абдурахманова "за случаи показухи" и заявил, что "следит за Интернетом и знает обо всем, что происходит".
До своего ареста блогер Нодирбек Хожиматов через мессенджер Telegram сообщил об оказываемом на него давлении.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568623740
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