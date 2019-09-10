Зачем Мирзиееву преторианская гвардия и сможет ли она заменить СГБ, - Азиз Якубов

11:52 16.09.2019 Кто нынче на Бродвее главный



Шавкат Мирзиеев с руководством и бойцами Нацгвардии. Фото пресс-службы президента Узбекистана

Аббревиатура СНБ для большинства узбекистанцев ассоциируется с могущественной организацией, у которой еще несколько лет назад в республике была безграничная власть. Обладатели корочек Службы национальной безопасности чувствовали себя, словно владельцы кольца всевластия: они могли вмешаться в любой вопрос, организовать арест без веских оснований, и, как резонно подметил президент страны Шавкат Мирзиеев, "посадить даже столб". СНБ была синонимом страха, а ее подвалы – местами невозврата. Да и мирная передача президентского кресла от покойного Ислама Каримова Мирзиееву произошла с согласия тогдашнего председателя СНБ Рустама Иноятова.



Но нового президента не устраивала столь серьезная роль силовиков в управлении страной. Революционное решение было принято 31 января 2018 года: Иноятова отправили в отставку. Правда, в тот же день указом главы государства он стал сенатором верхней палаты парламента республики, получив вместе с соответствующим удостоверением депутатскую неприкосновенность. Часть большой политической сделки? Скорее всего. Но, как говорится, лед тронулся.



Еще до отставки главного чекиста Узбекистана против некоторых офицеров СНБ были возбуждены уголовные дела. А после того, как Иноятов оставил пост, заключения его бывших подчиненных под стражу стали массовыми. Причем за решетку попали даже казалось бы неприкасаемые сотрудники с погонами полковников и генералов. К слову, сменивший Иноятова Ихтиер Абдуллаев также не оправдал оказанного ему высокого доверия и в феврале текущего года его не просто уволили, но и тут же арестовали вместе с десятком помощников и заместителей.



Второй шаг по уменьшению влияния СНБ на страну Мирзиеев совершил в марте 2018 года, переименовав Службу национальной безопасности в Службу государственной безопасности. При этом было объявлено, что структуре значительно сократят полномочия. Заодно чекистов изгнали с Бродвея в центре Ташкента, а на их место вселили Нацгвардию.



На фоне этих изменений никто не заметил появления новой силовой структуры – Государственной службы безопасности президента (ГСБП). Казалось бы, новая вывеска для личной охраны Мирзиеева. Однако дальнейшие события показали, что таким образом выросла конкурирующая с СНБ/СГБ "фирма" со своим, между прочим, гербом и флагом (как у СНБ). С 5 сентября у организаций стало гораздо большего общего – президент утвердил поправки в ряд законов, которые заметно расширили полномочия ГСБП.



ГСПБ вместо СГБ



В закон "О профилактике правонарушений" внесена статья 12, в которой прописаны полномочия органов Государственной службы безопасности президента Узбекистана. В частности, ГСБП поручено вести учет подозрительных личностей, склонных к преступлениям, затрагивающим интересы, безопасность и неприкосновенность главы государства и его семьи. Закон "О терроризме" дополнен аналогичной статьей, согласно которой спецслужба охраняет не только президента и его родственников, но и VIP-иностранцев во время их пребывания в республике, контролирует объекты пребывания и маршрут передвижения охраняемых лиц. Нововведения в оба документа содержат пункт с размытой формулировкой "осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством". В общем, если раньше "врагов государства и власти" доставляли в казематы СНБ/СГБ, то сейчас их будут привозить по другому адресу.



Кроме того, в десяток законодательных актов внесены изменения, касающиеся деятельности новой структуры. В большинстве случаев прописана фраза "после слов "Служба государственной безопасности Республики Узбекистан" дополнить словами "Государственной службы безопасности Президента Республики Узбекистан". То есть, фактически Мирзиеев поставил оба силовых ведомства в одинаковые условия. Уживутся ли в одной берлоге два медведя? Вряд ли. Так что азартные люди могут заключать пари на то, через сколько недель/месяцев/лет СГБ будет реорганизована или даже ликвидирована.



Насколько широко ГСБП распространит свою деятельность, пока сказать сложно, но у службы хорошие перспективы. Изначально Мирзиеев сделал ставку на прокуратуру, наделив ее полномочиями и позволив контролировать почти все отрасли и сферы деятельности. Но ведомство оказалось настолько прогнившим, что даже новый генпрокурор Отабек Муродов вслед за своими предшественниками оказался на нарах, его подозревают в коррупции. Не исключено, что и роль "большого брата" может перейти от прокуратуры другой структуре – например, той же ГСБП или Национальной гвардии.

Впрочем, госслужбу безопасности президента можно считать особым подразделением Нацгвардии. По крайне мере, исполняющим обязанности председателя ГСБП является генерал-полковник Баходир Ташматов, он же – командующий Нацгвардией. Есть еще один момент, подтверждающий этот тезис. В июле текущего года было издано правительственное постановление "О внесении изменений и дополнений в правила проведения массовых мероприятий". Красной нитью в документе проходит то, что, если раньше ответственность за безопасность на государственных праздниках несла только СГБ, то теперь эти обязанности с ней разделяет Нацгвардия. Ранее гвардейцам поручили наряду с МВД заняться охраной общественного порядка.



Вообще, Национальная гвардия – структура, которой Мирзиеев может доверять полностью, она, если хотите, родственная президенту. Потому что первым заместителем командующего является сват главы государства Ботир Турсунов (его сын Ойбек Турсунов женат на Саиде Мирзиеевой). Турсунов-старший – опытный сотрудник спецслужб и МВД и несколько лет бывший замом директора национального центрального бюро Интерпола в Узбекистане. В феврале 2019 года на фоне арестов верхушки СГБ местные СМИ сообщали о назначении генерал-майора заместителем председателя спецслужбы. Но на сайте Нацгвардии сват Мирзиеева все еще обозначен как первый зам командующего. По слухам, именно Турсунов принимает все важные решения в ведомстве, де-факто являясь главой Нацгвардии. Вероятно, это так еще и потому, что в Азии, как известно, уважают возраст, а заместитель командующего старше своего официального шефа на 18 лет.



ГСБП тоже можно назвать "родственной" Мирзиееву, ведь заместителем председателя службы – того же Ташматова (пока с приставкой и.о.) – является зять президента Отабек Шаханов (по другим источникам его фамилия Умаров). Так что, у Нацгвардии с ее "семейным бэкграундом" есть все шансы задвинуть СГБ на второй план и стать главной силовой структурой в Узбекистане.



Современные преторианцы и опричники



По сути, Нацгвардия/ГСБП становится личной мини-армией Мирзиеева, отрядом силовиков, которому он может полностью доверять, в отличие от во многом сохранившей еще советские черты СГБ. Подобные примеры в истории нередки. Одно из первых подобных формирований – преторианская гвардия, появившаяся до нашей эры и просуществовавшая около 600 лет. Изначально это были телохранители императоров Римской империи. Причем набирались в гвардию люди отнюдь не случайные: полководцы были приближенными императора, и они в свою очередь набирали в отряды только проверенных воинов, зачастую друзей и родственников. Разумеется, как менялся правитель, так и коренным образом обновлялся состав гвардии. Служба в привилегированных войсках длилась меньше, чем в обычной армии, участвующей в походах, а жалование было в три раза выше. С годами преторианцы перестали быть только телохранителями власть имущих, им передали функции полицейских и даже пожарных. Распространилось и их политическое влияние, императору было важно иметь преданных телохранителей. История при этом помнит и множество переворотов, когда солдаты убивали того, кого охраняли, и способствовали смене императора. Элитные римские внутренние войска прекратили существование в 312 году нашей эры. Император Константин распустил преторианцев, назвав формирование "постоянным гнездом мятежей и разврата".



Есть пример и более приближенный как по времени, так и геополитически. Это опричники Ивана Грозного. Личная гвардия русского царя появилась в 16 веке благодаря военной реформе. В дальнейшем функции отрядов также расширились – помимо охраны государя, гвардейцы контролировали оружейные мастерские, коневодство, продовольственные склады и управляли дворцовым хозяйством. В период расцвета мини-армия Грозного насчитывала до шести тысяч человек, 600 составляла только личная гвардия. Служивые, как и римские "предки", начали увлекаться, как сказали бы сейчас, "превышением полномочий" и "злоупотреблением властью". Царь, боявшийся переворотов и заговоров, закрывал глаза на это глаза. Кончилось все плохо: после того, как опричники отказались воевать с крымским ханом, их прикрыли. Но страна еще долго отходила от устроенного "беспредела".

Мировая история показывает, что предоставление силовикам дополнительных полномочий ни к чему хорошему не приводит, но многие правители наступают на одни и те же грабли. Аналогии с современным Узбекистаном слишком "грубы", но, посмотрите, во что превратились те же получившие свободу действий структуры: почти все руководство СНБ, получив безграничную власть, погрязло в коррупции. Пытки и аресты инакомыслящих были обычным делом. Сейчас Мирзиееву нужна надежная силовая опора. Но… Не приведет ли это лишь к смене одного названия на другое без изменения сути? Скажем, во время протеста против сноса домов в Хорезмской области, когда люди перекрыли дорогу, по словам митингующих, именно бойцы Нацгвардии, а не милиция, физически разгоняли толпу и задерживали активистов.



Азиз Якубов

10.09.19 Источник - fergana.agency

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