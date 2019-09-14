В Кыргызстане стартуют совместные с Россией стратегические военные учения "Центр-2019"

12:33 16.09.2019

На базе учебного центра "Эдельвейс" Сухопутных войск Вооруженных сил Кыргызской Республики сегодня, 16 сентября, состоялась церемония открытия стратегического командно-штабного учения "Центр-2019". Об этом сообщает пресс-служба генштаба ВС КР.



Руководитель учения командующий Сухопутными войсками ВС КР полковник Алмазбек Карасартов поприветствовал участников учения.

"Проведение совместного учения продиктовано, прежде всего, актуальностью создания эффективного механизма противостояния имеющимся новым вызовам и рискам, представляющим наибольшую угрозу национальной, региональной и международной безопасности. Поэтому в основу замысла учения был положен один из вариантов развития военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе, связанной со стремлением международных террористов, религиозно-экстремистских организаций и других деструктивных сил дестабилизировать обстановку, используя имеющиеся внешние и внутриполитические проблемы, и осуществить в перспективе создание исламского государства "Халифат", - сказал он.



Под гимны Кыргызстана и России были подняты государственные флаги двух стран. Завершилась церемония открытия прохождением торжественным маршем.



Отмечается, что стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" проводится на полигоне "Эдельвейс" и учебном полигоне "Донгуз" Оренбургской области РФ в период с 16 по 21 сентября т.г., в соответствии с Планом двустороннего сотрудничества между Генеральным штабом Вооруженных сил КР и Министерством обороны РФ. Для участия в учении привлечено около 500 военнослужащих вооруженных сил двух государств, задействовано около 100 единиц военной и специальной техники, артиллерии, транспортной и войсковой авиации, а также БПЛА.



Цель учения - изучение, исследование и обобщение вопросов подготовки и ведения совместной операции по уничтожению вооруженных формирований международных террористических организаций.