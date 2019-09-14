Постпредом Киргизии при НАТО аккредитовался зять экс-министра Акенеева - Джумалиев

12:34 16.09.2019

Муктар Джумалиев назначен послом Кыргызстана в Люксембурге и постоянным представителем при Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Джумалиев Муктар Кабылбекович - чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Королевстве Бельгия, Королевстве Нидерландов и Французской Республике, Постоянный представитель Кыргызской Республики при Европейском Союзе, Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Великом Герцогстве Люксембург и постоянным представителем КР при Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству с резиденцией в г. Брюссель.