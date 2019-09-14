|Неожиданно скончалась молодая казахская певица Жанар Хамитова (экс-"Арнау")
13:39 16.09.2019
Умерла финалистка SuperStar.kz
Ранее экс-солистка дуэта "Арнау", финалистка проекта Super star.kz обменивалась скандальными заявлениями с ее бывшим партнером по дуэту
О смерти певицы Жанар Хамитовой сообщил в своем Instagram ее коллега Абу-Кай, передает Zakon.kz.
С певцом Абу-Кай Жанар Хамитова выпускала совместную композицию весной этого года.
Мы попытались узнать подробности у директора певицы, однако он пока не смог поделиться ими.
- О подробностях я пока не знаю. Все звонят, спрашивают, - сказал нам директор певицы Абай.
Пост о кончине Хамитовой также выложила в своем Intagram телеведущая, свободно владеющая казахским языком Анна Данченко.
Только что стало известно, что 30-летняя Жанар Хамитова скончалась около 9 утра на своей малой родине в Каркаралы.
Ранее экс-солистка дуэта "Арнау", финалистка проекта Super star.kz обменивалась скандальными заявлениями с ее бывшим партнером по дуэту певцом Нуржаном Керменбаевым, после чего рассталась с продюсером Сиви Махмуди и впала в депрессию.