Неожиданно скончалась молодая казахская певица Жанар Хамитова (экс-"Арнау")

13:39 16.09.2019

Умерла финалистка SuperStar.kz

Ранее экс-солистка дуэта "Арнау", финалистка проекта Super star.kz обменивалась скандальными заявлениями с ее бывшим партнером по дуэту



О смерти певицы Жанар Хамитовой сообщил в своем Instagram ее коллега Абу-Кай, передает Zakon.kz.



С певцом Абу-Кай Жанар Хамитова выпускала совместную композицию весной этого года.



Мы попытались узнать подробности у директора певицы, однако он пока не смог поделиться ими.



- О подробностях я пока не знаю. Все звонят, спрашивают, - сказал нам директор певицы Абай.









Пост о кончине Хамитовой также выложила в своем Intagram телеведущая, свободно владеющая казахским языком Анна Данченко.



Только что стало известно, что 30-летняя Жанар Хамитова скончалась около 9 утра на своей малой родине в Каркаралы.



Ранее экс-солистка дуэта "Арнау", финалистка проекта Super star.kz обменивалась скандальными заявлениями с ее бывшим партнером по дуэту певцом Нуржаном Керменбаевым, после чего рассталась с продюсером Сиви Махмуди и впала в депрессию.