Киев ликует: Запад заткнул "Газпрому" трансбалтийские трубы

13:56 16.09.2019 Российский газ вытесняют на украинский маршрут



Андрей Полунин

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Андрей Бунич

Сергей Правосудов



В субботу, 14 сентября, "Газпром" снизил поставки через газопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом ЕС по иску правительства Польши. Речь идет о сухопутном отводе газопровода "Северный поток-1", который соединяет его с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Оператор обязан прекратить использование "Газпромом" мощностей в объеме 15,86 млн кВт/ч.



Напомним, Еврокомиссия в октябре 2016 года разрешила "Газпрому" доступ к 90% мощностей Opal - российский концерн семь лет добивался полного доступа к этим мощностям.



Решение регулятора вызвало резкую критику государств-транзитеров российского газа - Украины и Польши. В итоге, в декабре 2016 года правительство Польши подало в Суд ЕС иск с требованием отменить решение ЕК и приостановить его действие. Чуть позже аналогичный иск подала польская госкомпания PGNiG.



Аргументы в исках схожие: доступ "Газпрома" к Opal якобы несет необоснованные привилегии немецким потребителям, и одновременно может снизить транзит российского газа через Польшу, поскольку "Газпром" якобы перебросит эти объемы на "Северный поток".



В начале 2018 года суд иск PGNiG отклонил. Тем более неожиданным стало его нынешнее решение - встать на сторону Польши.



На этот раз Суд ЕС счел, что Еврокомиссия нарушила принцип энергетической солидарности (фигурирует в ст. 194 Лиссабонского договора). ЕК не провела оценку влияния, как увеличение поставок "Газпрома" по "Северному потоку" повлияет на поставки российского газа в Польшу - а они осуществляются через Белоруссию и Украину.



Теперь у Еврокомиссии имеется два месяца на подачу апелляции. А "Газпром" остался без доступа к новым аукционам транзитных мощностей Opal, и не сможет использовать мощности Opal в размере 12,7 млрд кубометров на выходе в систему Германии в Грайфсвальде.



По мнению экспертов, проблема даже не в конкретном иске. Хотя и его оспаривание может растянуться на годы, в течение которых мощность "Северного потока-1" будет ограничена.



Ключевая проблема - позиция Суда ЕС в вопросе "энергетической солидарности", котоая ставит под угрозу общую стратегию "Газпрома" по строительству обходных газопроводов для прекращения транзита через Украину.



Теперь "Газпрому" будет крайне сложно согласовать с ЕК режим использования "Северного потока-2", половина мощности которого может оказаться недоступна для российского концерна из-за внесенных поправок в газовую директиву ЕС. Крайне сложно, поскольку Польша будет ссылаться на нынешнее решение суда как на прецедент, и настаивать, что "Северный поток-2" также может нанести ей ущерб.



Кроме того, решение Суда ЕС резко укрепляет позиции Киева в предстоящих переговорах по транзиту.



"Газпром" планировал заключить с Украиной короткий транзитный контракт на один-три года, за это время завершить строительство "Северного потока-2" и "Турецкого потока" - и оставить "незалежную" с носом. Украина же вместе с ЕС настаивают на заключении длинного транзитного контракта - сроком на 10 лет.



Ближайшие консультации между Россией, Украиной и ЕС по транзиту запланированы на 19 сентября. Что симптоматично, исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко уже назвал решение Суда ЕС "приятным сюрпризом".



Тем временем в Бундестаге уже прозвучали мнения, что решение суда ЕС - чисто политическое. Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа, заявил депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд. По его словам, "есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным".



И это тоже чертовски похоже на правду.



- "Газпром" в любом случае будет бороться за свои интересы - за то, чтобы "Северный поток-1" был заполнен на 100%, - отмечает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. - Здесь надо понимать: какого-то другого трубопроводного газа, помимо российского, в Европе появиться не может. А по российскому законодательству только "Газпром" имеет право поставлять голубое топливо на экспорт. Раз так, сторонам - так или иначе - придется найти механизм решения проблемы.



Подобное уже случалось. Напомню, ограничения на использования Opal в рамках третьего энергопакета ЕС были введены в 2013 году. По этим правилам "Газпром" мог использовать лишь 50% мощностей Opal, а остальные 50% - квоты на прокачку газа - обязан был продавать независимым компаниям. Однако выход из тупика был найден: квоты выкупали на аукционах европейские энергокомпании-партнеры "Газпрома", что позволяло загрузить газопровод в отдельные периоды более чем на 70%.



Я не исключаю, что "Газпром" и на этот раз договорится с партнерами, чтобы они выкупали газ прямо на границе, и транспортировали его дальше по Opal самостоятельно. В этом случае газ формально будет уже не российским.



Другой вопрос, сколько времени потребуется на урегулирование этой проблемы. И пока проблема не будет решена, украинская ГТС будет загружена больше.



"СП": - То есть, Киев победил - ему удалось сохранить транзит?



- Все прекрасно понимают: даже если бы решения Суда ЕС не было, "Газпром" не смог бы прекратить транзит через Украину по истечению контракта в конце 2019 года. Просто потому, что для этого нет достаточных обходных мощностей.



Получается, транзитное соглашение нужно было подписывать в любом случае. И в любом случае развернулась бы борьба за положения этого договора. Принципиальные позиции в нем - объем транзита, сроки действия контракта, тариф на транзит. Возможен, кроме того, еще один пункт контракта: прямые поставки газа на Украину со скидкой. Если Киев пойдет на это, он получит для себя дополнительную выгоду.



"СП": - Насколько принципиально для Украины заключить новый транзитный контракт именно на 10 лет?



- Для Киева важно максимально оттянуть момент опустошения своей "трубы". 10 лет - это предельный срок, на который украинская сторона может рассчитывать. Вот она и заявляет: хотим контракт на 10 лет, с объемом транзита 60 млрд. кубометров газа ежегодно.



А "Газпром" возражает: нет, поскольку имеются проблемы. У нас не урегулирован вопрос по долгу $ 2,6 млрд. в рамках решения Стокгольмского арбитража - мы ждем решения по апелляции. Вы говорите, что будете выделять ГТС в отдельную компанию - государственное ПАО "Магистральные газопроводы Украины". Вы что-то сделали в этом направлении? Нет, никаких практических действий по передаче ГТС "Нафтогаз" не предпринял.



Поэтому позиция "Газпрома" ясная: давайте подпишем контракт на год, и в течение этого срока решим все спорные моменты. Однако Киев такой вариант не устраивает - и стороны теперь будут "бодаться".



Компромисс, я считаю, все же будет найден. Скажем, транзитный контракт подпишут на 5 лет, а не на 10 лет. И не на 60 млрд. кубов ежегодно, а с постепенным снижением объема. Словом, торг будет вокруг каждого пункта контракта, и каждого цента.



"СП": - Ряд аналитиков считает, что ЕС в данном случае действует в рамках общей стратегии с США по вытеснению России с энергетического рынка. Газ, который Европа может недополучить из РФ, возможно заместить поставками американского СПГ?



- Прежде всего: в США нет таких экспортных объемов СПГ, чтобы полностью вытеснить Россию с европейского рынка. Да, европейцы построили терминалы по приему СПГ на собственные средства, и эти терминалы загружены в среднем всего на 30%. Получается, европейские компании теряют деньги.



Но компании в ЕС, которые покупают российский трубопроводный газ, и компании, которые вложились в терминалы - совершенно разные. И невозможно компанию, которая покупает голубое топливо у "Газпрома" по договору, заставить покупать более дорогой СПГ.



Есть и другое обстоятельство: цена на СПГ в Азии традиционно выше, чем в Европе. И невозможно заставить тех же американских поставщиков СПГ продавать сжиженный газ в Европу по более низким ценам.



А давать за СПГ в Европе более высокие цены, и перебивать цены азиатские - зачем это европейскому потребителю?!



Получается, в теории выглядит красиво: в Европе есть СПГ-терминалы, и есть желание их заполнить - значит, можно строить предположения о вытеснении России с рынка. Но на практике кто-то должен за это вытеснение заплатить. И я не уверен, что готов платить европейский потребитель.



- Первое, на что нужно обратить внимание - Европа уже создала инфраструктуру по приему СПГ, и европейцы вложили бешеные деньги именно в терминалы, а не в строительство "Северного потока-2", - указывает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. - Да, пока эти СПГ-терминалы используются всего на 20%. Важно другое: при полной их загрузке Европа хоть сегодня может принять СПГ в объеме, сопоставимым с тем, что поставляет Россия.



Фактически, ЕС застраховался от проблем с российскими поставками. Плюс Вашингтон, возможно, затеял игру с Майданом на Украине как раз с целью поставить Европу под свой энергетический контроль. Пока американцы банально не успевают увеличить объем добычи сланцевого газа до необходимого уровня. Но как ни крути, со стороны Европы все сделано для приема СПГ, и это говорит о стратегическом выборе европейцев.



Расчет, я считаю, делается на то, что на российском направлении неизбежно будут возникать трудности с поставками. С другой стороны, производство СПГ будет развиваться - не только в США, но и других регионах. В результате, станет возможным заместить значительные объемы российского газа. Источник - СвободнаяПресса

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