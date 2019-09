Массовые захоронения в России рассказывают мрачную историю монгольского нашествия, - Киона Смит

16:08 16.09.2019

Следы ударов от ножей, тупые травмы и рассечения, люди, по всей видимости, горели, - так описывают археологи найденные в Ярославле останки жителей города, погибших в результате монгольского нашествия. О какой семейной трагедии поведали ученым ДНК горожан и следы от кариеса на их зубах, а также сохранившиеся в захоронении личинки мух - читайте в материале Wired.

Wired (США): массовые захоронения в России рассказывают мрачную историю монгольского нашествия

Спустя несколько лет раскопок археологи обнаружили девять средневековых захоронений, в которых находятся останки как минимум 300 человек



Киона Смит (Kiona Smith)



С 2005 по 2010 год археологи проводили раскопки в старом центре российского города Ярославль в рамках работ по реставрации храма. Во время тех раскопок они обнаружили девять средневековых массовых захоронений, где находились останки как минимум 300 человек. Эти захоронения относятся к тому периоду, когда город находился под контролем захвативших его монголов. Потребовалось еще несколько лет, чтобы эти останки, сохранившиеся в них ДНК и личинки мух, возраст которых измеряется столетиями, поведали историю семейной трагедии, случившейся на фоне вторжения монголов.

Пожар и тела, лежащие в снегу

В первой половине XIII века предводитель монголов Чингисхан захватил некоторые части современной России, Восточной Европы и Кавказа, присоединив их к территории Золотой орды. Вместе со своим 130-тысячным войском он шел на запад, и у городов, встречавшихся на его пути, было лишь два варианта - сдаться или погибнуть. Смоленск решил сдаться и платить орде дань, но 18 других городов - включая Москву и столицу того княжества, в состав которого в то время входил Ярославль, - пали под огнем и мечом.



Монгольское войско добралось до Ярославля в феврале 1238 года. Смерть многих из тех, кто был похоронен в массовых могилах, несомненно, была насильственной. На их костях остались следы ударов ножами, тупых травм и рассечений. Состояние некоторых костей указывало на то, что люди горели - возможно, в пожаре, который, согласно историческим документам и данным археологических раскопок, сопровождал то нападение. Некоторые из массовых могил были устроены на местах фундаментов домов и дворовых построек: когда эти здания сгорели в пожаре, оставшиеся в живых местные жители или монголы увидели в оставшихся от них основаниях удобно место для захоронения мертвых.



На месте средневекового поместья в центре города, рядом с храмом, кто-то позаботился о том, чтобы выкопать яму для тел погибших. Однако 15 человек, захороненных в этой неглубокой яме, лежали там в самых разных позах, а это доказывает, что их туда просто сбрасывали. Останки личинок мух, найденных среди костей, возможно, объясняют такое поведение хоронивших: когда тела хоронили, те уже разлагались и испускали сильный запах. Личинки мух сохранились в очень хорошем состоянии несмотря на то, что они пролежали под землей 800 лет. Энтомологам удалось точно определить вид мух и рассчитать, что в районе Ярославля средняя дневная температура, необходимая для этих мух, устанавливалась в конце мая и начале июня.



"Этих людей убили, и их тела пролежали на снегу довольно долгое время. В апреле или мае на телах стали размножаться мухи, а в конце мая и начале июня их похоронили в яме на месте дома, в котором они, вероятно, жили", - рассказала Ася Энговатова из Российской академии наук. К тому моменту Чингисхан уже шел через Крым.



Семейная трагедия, достойная пера Достоевского

У некоторых из тех, кто был похоронен в той яме, зубы были больше подвержены кариесу, чем у других людей, чьи останки были найдены в Ярославле. Это значит, что они были достаточно зажиточными. Кариес на зубах обычно указывает на то, что в рационе человека много сахара (или мягкой, богатой углеводами пищи). В Средние века только богатые люди имели доступ к такому количеству сахара. Артефакты, найденные на месте дома, где были захоронены эти люди, тоже указывают на то, что их семья была богатой. По словам Энговатовой, было бы разумным предположить, что люди, захороненные в этом поместье, жили и умерли там же.



Анализ костей показал, что некоторые из тех, кто оказался в этой могиле, были родственниками. У некоторых скелетов были общие признаки, которые могли быть наследственными, такие как расщелина позвоночника и швы черепа, которые оставались открытыми еще долгое время после того, как они должны были зарасти. Чтобы проверить эту гипотезу, Харис Мустафин и Ирина Альборова из Московского института физики и технологии взяли образцы ДНК у восьми скелетов. Они обнаружили у трех из них одинаковый митохондриальный геном, который передается от матери ребенку. По словам антропологов, эти три скелета принадлежали женщине, которой на момент смерти было примерно 55 лет, женщине, которой было от 30 до 40 лет, и молодому мужчине в возрасте около 20 лет.

Анализ ДНК также помог понять, в каких родственных отношениях были эти трое. По словам Энговатовой, вероятнее всего, речь идет о трех поколениях одной семьи. В соседней могиле были найдены останки еще одного человека, связанного с этими тремя по материнской линии. Энговатова и ее коллеги представили свои находки на антропологической конференции, которая недавно прошла в Москве.



"Наряду с воссозданием картины падения города в 1238 году мы теперь видим трагедию одной семьи, - сказала Энговатова. - Разумеется, пока неизвестно, кто похоронил их, - родственник, сосед или захватчик".

После того пожара Ярославль восстановили, как его восстанавливали после множества других пожаров. Этот город был построен в основном из дерева, а в те времена люди готовили еду и обогревались с помощью огня. То княжество, к которому относился Ярославль, находилось под игом Золотой орды еще 250 лет, и за это время погибло еще много людей. Родственник Чингисхана, хан Мункэ прошел через эти места в 1257 году. После него там была "черная смерть" в 1278 году, новые атаки монголов в 1293 и 1322 годах и еще одна волна "черной смерти" в 1364 году.



Оригинал публикации: Mass Graves in Russia Tell the Grim Story of Mongol Invasion

Опубликовано 13/09/2019