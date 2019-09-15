Лавров - забавный болтун. Настоящая война в Сирии только начинается, - Берджан Тутар

16:23 16.09.2019

Накануне саммита по Сирии, в котором примут участие лидеры Турции, Ирана и России, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Однако издание "Сабах" считает иначе: слова министра далеки от реальности, и настоящая война только начинается, особенно для Турции, которая не принимает "навязываемых извне империалистических рецептов".



Sabah (Турция):



Берджан Тутар (Bercan Tutar)



Пока все внимание обращено на саммит по Сирии, который состоится 16 сентября в Анкаре при участии лидеров Турции, России и Ирана, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал интересное заявление.

Накануне российский министр сказал: "Война в Сирии закончилась. Только на востоке от Евфрата и в Идлибе напряженность сохраняется".

Оценивая это утверждение с точки зрения целей, а не средств, мы видим, что реальность является полной противоположностью тому, что говорит российский министр.



Россия и США в некотором смысле ждут, что Турция согласится на нынешний статус-кво в Сирии.

Однако борьба Турции как с силами, находящимися в Сирии, так и с игроками, которые строят планы на Сирию извне, только начинается.

И, судя по всему, в новом процессе эта борьба еще более накалится.

Ведь, как и раньше, сейчас речь идет о нации, которая не принимает навязываемых извне империалистических рецептов.



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На трехстороннем саммите по Сирии, проводимом президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, на передний план выходят три важных темы… Восток от Евфрата, судьба Идлиба и мигрантский кризис.

Президент Эрдоган встречается с российским и иранским лидерами Владимиром Путиным и Хасаном Роухани в пятый раз для урегулирования кризиса в Сирии.

Первый саммит состоялся 22 ноября 2017 года в Сочи.

Затем три лидера встречались 4 апреля 2018 года в Анкаре, 7 сентября 2018 года в Тегеране и в последний раз 14 февраля 2019 года в Сочи.



На пятом саммите в президентском дворце в Анкаре будут обсуждаться не только текущие проблемы, но и такие жизненно важные политические темы, определяющие будущее Сирии, как создание конституционного комитета.

Приоритетной целью Турции, которая играет активную роль в астанинском и женевском процессах, является обеспечение в Сирии нерушимого мира и территориальной целостности.



А для этого в первую очередь необходимо положить конец обстановке конфликта, создать необходимые условия для возвращения беженцев и обеспечить устойчивое политическое решение.

В этой связи по итогам переговоров между режимом и законными представителями Сирии предполагается как можно скорее запустить работу конституционного комитета.



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Достичь этих целей совсем не просто.

Потому что весьма проблематично найти золотую середину между разными геостратегическими целями США, России и Ирана.



Турция ведет многомерную борьбу против России и США, которые с 2015 года поделили между собой Сирию, приняв Евфрат в качестве границы, и одновременно против Ирана, объявившего Асада "красной линией".

Турция, задействовавшая свою сопоставимую силу, со временем реализует свои цели одну за другой.

Сейчас наибольший интерес представляет вопрос о том, какую позицию Россия и Иран займут в отношении военной операции на востоке от Евфрата.

Сразу заметим, что ни Иран, ни Россия не захотят сталкиваться с Турцией в этом вопросе ввиду ее геополитического веса. И к тому же на таком этапе, когда США выбрали их мишенью.

Поэтому в новый период, когда глобальная борьба постепенно обостряется, для Москвы и Тегерана отношения с Турцией имеют стратегическое значение, которое выходит за пределы Сирии.



Похожий подход характерен и для США. На востоке от Евфрата американская администрация в конечном счете придет к тому, что говорит Турция.

США, которые сейчас тянут время, не допустят такой ошибки, как разрушение отношений с Турцией ради защиты Рабочей партии Курдистана / Отрядов народной самообороны.



Но и от своих игр против Турции они не откажутся.

Для России и Ирана существует такая же реальность. В этом смысле, вопреки словам российского министра Лаврова, война в Сирии не закончилась. Особенно для Турции - настоящая борьба только начинается.



Оригинал публикации: Asıl savaş yeni başlıyor

Опубликовано 15/09/2019