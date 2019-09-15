Поддержи кыргызское. Торговые центры КР обяжут выделять отечественные товары

19:04 16.09.2019

16 сентября 2019, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Крупные торговые центр предлагают обязать выделять отечественные товары, чтобы они были более узнаваемыми. Соответствующий проект постановления разработало Министерство экономики.

В ведомстве отмечают, что в крупных магазинах Кыргызстана, в том числе столичных супермаркетах, ряд важнейших продуктов питания, а также потребительские товары местного производства либо отсутствуют, либо не выделяются на полках среди товаров импортного производства.



В результате создается видимость, что кроме пива, водки, мороженого и туалетной бумаги ничего местного не производится.

Минэкономики



В пример ведомство приводит сахар. В стране работает Кайиндинский сахарный завод. А вот сахар-песок в крупных торговых сетях в основном продается не местный, а привозной. Нередко в магазинах отсутствуют в продаже сезонные овощи, картофель и фрукты местного производства. Вместо них продают овощи и фрукты из Узбекистана, Беларуси, Казахстана.



Объем реализации отечественной продукции в торговых сетях и крупных супермаркетах составляет от 5 до 10 процентов.



"Причина такого положения состоит в том, что у нас, в отличие от других стран, требований по поддержке отечественного производства нет. Чтобы изменить ситуацию, выработан механизм, позволяющий поддержать повышение доли местных товаропроизводителей за счет выкладки продукции на прилавках на видном месте и объединения одним узнаваемым брендом, призванным обращать внимание покупателей в первую очередь на продукцию местных производителей", - заключили в Минэкономики.