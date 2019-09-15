Доллар и евро обвалились на фоне роста цен на нефть. Что дальше?

21:10 16.09.2019

Рубль резко подорожал к доллару и евро в понедельник с утра на фоне роста цен на нефть. Растут также российские финансовые рынки. Но аналитики предупреждают, что эффект будет лишь временным.

В понедельник на открытии торгов на Московской бирже доллар подешевел более чем на 50 копеек - с 64,34 рубля до 63,77 рубля. В первый час работы биржи доллар торговался вокруг уровня 63,8 рубля.

Евро подешевел еще сильнее. Если в пятницу при закрытии рынков европейская валюта стоила 71,28 рубля, то в понедельник с утра евро торгуется на уровне 70,65 рубля.

Выросли и российские рынки: индекс Московской биржи вырос на 0,82%, а индекс РТС - на 1,4%.

Главной причиной роста курса рубля и российских рынков стали цены на нефть, которые тоже резко выросли. Ноябрьские фьючерсы на покупку нефти марки Brent стоят 65,16 долларов - за последние сутки нефть подорожала на 8,2%.



Основная причина - нападение дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. В результате атаки Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки - это около 5% мирового предложения нефти. Источники агентства Рейтер сообщали, что вопрос о полном восстановлении добычи может занять недели, но часть добычи будет восстановлена в ближайшие дни.

Российские рынки показывают рост на фоне негативной динамики на других рынках, отмечают в банке Nordea. Так, например, индекс Гонконгской биржи снизился почти на 1%, а также дорожает золото - обычно его начинают покупать в периоды нестабильности.



В банке Nordea отмечают, что рубль сильнее чем другие валюты среагировал на рост цен на нефть. В банке ожидают, что нефть может закрепиться на уровне 60 долларов за баррель, но в долгосрочной перспективе ситуация вряд ли принципиально изменится. В банке ждут, что в ближайшие три месяца доллар будет в среднем стоить 65,6 рубля, а в конце 2019 года - 66 рублей.

Аналитики Промсвязьбанка ждут, что на фоне роста цен на нефть доллар будет на этой неделе стоить 63-64,5 рубля. Но экономисты отмечают риск того, что цены на нефть упадут, а рубль подешевеет до уровня августа.

В "БКС брокер" проанализировали то, как рубль с 2014 года реагировал на экстремальный рост цен на нефть. По их оценкам, при росте цен на нефть на 10% рубль должен укрепиться примерно на 3,1%. В последние годы эта зависимость еще сильнее ослабла. В БКС ожидают, что доллар не упадет ниже 62,5-63 рублей.



Атака дронов в Саудовской Аравии

Атака дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии произошла в ночь на субботу, 14 сентября. Нападению подверглись два важных саудовских объекта в Абкайке и Хураисе, в том числе крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод.



Саудовская Аравия - крупнейший в мире экспортер нефти. Из-за атаки беспилотников добыча нефти в королевстве сократилась примерно на 5,7 млн баррелей в сутки - это примерно половина от общей добычи нефти в стране.

Министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман заявил, что сокращение добычи будет частично компенсировано за счет нефти, которая есть в хранилищах королевства.

Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Госсекретарь США Майк Помпео отверг эту версию и обвинил в атаке Иран. Иранские власти в ответ на это обвинили его в обмане.

16 сентября президент США Дональд Трамп написал в своем "Твиттере", что американские власти знают, кто стоит за атакой, и что Вашингтон готов отреагировать, но ждут от саудовцев информации о том, кто, по их мнению, стоит за атакой, и о том, на каких условиях нужно действовать дальше.



Кроме того, Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва США для стабилизации рынка, об этом он также написал в своем "Твиттере".