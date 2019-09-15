На кыргызо-таджикской границе стрельба - убит 1 кырпограничник, 10 бойцов и местных жителей - ранены

21:14 16.09.2019

Возросло число пострадавших в перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана

16 сентября 2019, Анастасия Воробьева



Министерство здравоохранения Киргизии сообщило, что число раненых во время перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана увеличилось до восьми человек.

"В результате инцидента на кыргызко-таджикской границе, по предварительным данным, пострадали всего восемь человек, из них шестеро, в том числе ребенок, являются местными жителями", – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.



Кроме того, серьезные осколочные ранения получили два киргизских пограничника. "После оказания в центре общеврачебной практики Кулунду первой помощи все пострадавшие транспортированы в районную территориальную больницу", – отметили в Минздраве.



Также сообщается, что сейчас на месте инцидента с киргизской стороны дежурят четыре бригады скорой помощи, также туда из областного центра направлены реаниматолог, хирург и травматолог.

Ранее стало известно о перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана, в результате которой погиб один военнослужащий. Причиной конфликта стало начатое таджикской стороной строительство объекта на спорной территории.



Главы МИД двух стран уже обсудили ситуацию по телефону. Глава киргизского внешнеполитического ведомства Чингиз Айдарбеков проинформировал собеседника о применении таджикскими военнослужащими минометов, из-за чего пострадал дом одного из киргизских граждан.