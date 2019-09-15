Инцидент в Бахоре. Версия таджикской стороны

21:18 16.09.2019

Заявление Пресс-центра Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан



Пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан сообщает, что вопреки подписанным ранее соглашениям, сторона Кыргызстана 16 сентября 2019 года в 18:45 часов на территории спортивной площадки махалли Бахор сельского джамоата Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района Согдийской области начала строительство неизвестного сооружения. Жители махалли Бахор воспротивились этим незаконным действиям граждан Кыргызской Республики и потребовали у них прекратить строительные работы.



Кыргызская сторона действовала вопреки двусторонним соглашениям, которые определяют делимитацию границы на спорных территориях, и мобилизовала на место событий дополнительные военные силы, состоящие из 250-300 человек. Затем они прибегли к провокационным действиям и в 19:00 часов открыли огонь в сторону невооруженных граждан махалли Бахор, в результате чего несколько граждан Республики Таджикистан получили огнестрельные ранения.



Эти провокационные действия кыргызских пограничников расцениваются как попытки искусственным путем нагнетать обстановку на линии государственной границы, которые могут вызвать ответный резонанс жителей приграничного района в этом уязвимом регионе.

В настоящее время на месте событий находятся представители соответствующих органов двух стран и проводят среди населения разъяснительные работы для нормализации обстановки.



Пресс-центр Пограничных войск

Государственного комитета национальной

безопасности Республики Таджикистан