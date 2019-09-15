Эрдоган предложил построить "город беженцев" на границе Турции и Сирии

21:21 16.09.2019

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил построить "город беженцев" на границе его страны с Сирией. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Хасаном Рухани на трехстороннем саммите в Анкаре, посвященном сирийской проблеме.

В то же время Эрдоган подчеркнул, что Турция не позволит создать террористический коридор на своей границе с Сирией.



Турецкий президент также отметил, что необходимо обеспечить возможность беженцам из Сирии вернуться в свои родные края. "В этом плане будет коридор мира, который будет иметь большое значение. Хочу отметить, что, если этот коридор будет образован, возможно возвращение двух миллионов беженцев", - подчеркнул политический лидер.



По словам Эрдогана, этот коридор можно продлить до городов Ракка или Дейр-эз-Зор. В таком случае число беженцев, которые смогут вернуться на родину, достигнет 3 млн человек, обратил внимание президент Турции. Он также считает, что благодаря созданию коридора можно будет предотвратить разделение Сирии.



Эрдоган также заявил, что очередная трехсторонняя встреча лидеров Турции, Ирана и России по сирийскому урегулированию, прошедшая 16 сентября, дала надежду на обеспечение территориальной целостности Сирии и стабильности в этой стране. Президент также сообщил, что следующий саммит Россия-Турция-Иран - шестой по счету - пройдет в Иране. В свою очередь президент Ирана Рухани добавил, что следующий саммит должен состоятся в Тегеране.



В начале сентября стало известно, что Турция планирует создать на сирийской территории вдоль участка своей южной границы "зону безопасности" для размещения не менее миллиона беженцев. Таким образом Анкара сможет предоставить сирийцам "гуманные условия проживания", говорил тогда Эрдоган.



Кроме того, тогда же турецкий лидер угрожал европейским странам открыть для сирийских беженцев путь в Европу, если те не помогут Турции решить проблему размещения сирийцев.