Президенты России, Ирана и Турции обсудили войну и мир в Сирии, - "НГ"

23:15 16.09.2019

Идеи "астанинского формата" развивают в Анкаре



Геннадий Петров



16.09.2019



В провинции Идлиб до сих пор не утихают бои.

В Анкаре в понедельник прошла встреча лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани. Центральными темами переговоров стали военно-политическая и гуманитарная ситуация в Сирии, особенно в провинции Идлиб, и пути мирного урегулирования.



Переговоры в турецкой столице, которые состоялись в президентском комплексе Чанкайя, стали пятой встречей глав трех государств, являющихся гарантами Астанинского мирного процесса. Подобные саммиты дважды проходили в Сочи (22 ноября 2017 года и 14 февраля 2019-го), один раз в Анкаре (4 апреля 2018 года) и в Тегеране (7 сентября 2018 года).



Переговорам в Чанкайя с участием трех лидеров предшествовали их беседы друг с другом в закрытом режиме, с глазу на глаз. Об их тематике прессе сообщили скупо и в общих чертах. Перед беседой Путин и Эрдоган сфотографировались, не став отвечать на вопросы журналистов. На момент подписания номера в печать переговоры в трехстороннем формате все еще продолжались.



Нынешняя встреча состоялась на фоне резкого обострения обстановки в зоне Персидского залива, вызванной взрывами на нефтеперабатывающих заводах в Саудовской Аравии. Тем не менее, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, главная тема переговоров осталась прежней – ситуация в Сирии.

В заявлении, которое он сделал перед саммитом, подчеркивается, что в планах трех президентов – обсуждение ситуации на северо-востоке страны и, в частности, в провинции Идлиб. "Как известно, в этих районах, которые неподконтрольны центральному правительству, сохраняется известная напряженность и большое присутствие террористов", – цитирует Интерфакс помощника президента РФ.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на недавней пресс-конференции сообщила о том, что в Идлибе за четыре месяца боев погибло 1089 гражданских лиц.



К северу Сирии приковано особое внимание и из-за договоренностей о зонах безопасности, которые достигнуты в августе после многомесячных консультаций между Анкарой и Вашингтоном. Эрдоган категорически настаивает на скорейшем выводе оттуда всех формирований курдских "Сил народной самообороны", поддерживаемых США. Неделю назад он подверг критике Вашингтон за то, что американцы якобы хотят создать зону безопасности не для защиты Турции, а для, как он выразился, "защиты террористической организации".



Ушаков также отметил, что встреча в Анкаре откроет путь для другого саммита, в "стамбульском формате" – с участием лидеров России, Турции, Германии и Франции. Дату, когда он состоится, помощник президента не назвал, подчеркнув, что говорить об этом пока рано. В конце июня на саммите G20 в Японии канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что встреча в "стамбульском формате" пройдет до конца года. Ожидается, что на ней больше внимания будет уделено не только восстановлению Сирии, но и вопросу возвращения в страну сирийских беженцев – одному из самых животрепещущих для стран Евросоюза.



В Анкаре обсуждались перспективы политического процесса в Сирии, важным этапом которого станет завершение формирования и запуск Конституционного комитета. Это своеобразный предпарламент, призванный отражать интересы как сторонников, так и противников действующей сирийской власти. На Конституционный комитет возложена важная задача – решать вопросы, связанные с политическим устройством страны. Пока достигнута твердая договоренность о его численном, но не персональном составе. В комитете будет 50 представителей правительства Сирии. Еще 50 – от сирийской оппозиции. Список этих делегатов составлен при участии Турции.



Третий список из 50 человек вызывает наибольшее количество споров. Его готовили совместно с бывшим спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой. Он называется списком представителей гражданского общества, и в нем присутствуют самые разные люди – от сирийских феминисток до членов вооруженной оппозиции.

В составе российской делегации, приехавшей в Анкару вместе с Владимиром Путиным, – спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Он наряду с замминистра иностранных дел Сергеем Вершининым и неназванным представителем Минобороны РФ был принят накануне президентом Сирии Башаром Асадом, сообщил российский МИД. В сообщении утверждается, что участники встречи обсуждали вопросы формирования Конституционного комитета.



"У всех участников "астанинского формата" есть свой интерес в Сирии, – сказал "НГ" ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский. – Для Ирана важно, что они там укорачивают аппетиты Саудовской Аравии. Для нашей страны главным является запуск внутрисирийского мирного политического диалога. Турцию, напротив, в Сирии больше всего волнует курдский вопрос. Любые инициативы по мирному урегулированию Эрдоган склонен рассматривать в одном ключе: насколько они способствуют борьбе с курдским сепаратизмом".

По словам эксперта, Турция будет стараться использовать стремление России к мирному урегулированию для реализации своих целей.