 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.09.2019
23:52  Баткен. Бой на границе. Ранены 6 кыргызских пограничников, убит прапорщик Муминов
23:15  Президенты России, Ирана и Турции обсудили войну и мир в Сирии, - "НГ"
21:30  Путин предложил Саудовской Аравии российские комплексы ПВО для защиты инфраструктуры
21:21  Эрдоган предложил построить "город беженцев" на границе Турции и Сирии
21:18  Инцидент в Бахоре. Версия таджикской стороны
21:14  На кыргызо-таджикской границе стрельба - убит 1 кырпограничник, 10 бойцов и местных жителей - ранены
21:10  Доллар и евро обвалились на фоне роста цен на нефть. Что дальше?

20:04  Известного рос-хоккеиста Игоря Мусатова арестовали за особо крупную аферу с биткоинами
19:04  Поддержи кыргызское. Торговые центры КР обяжут выделять отечественные товары
16:35  Кому интернет нужнее. Развитие сетей связи пятого поколения вызывает споры, - Н.Блейман
16:23  Лавров - забавный болтун. Настоящая война в Сирии только начинается, - Берджан Тутар
16:08  Массовые захоронения в России рассказывают мрачную историю монгольского нашествия, - Киона Смит
16:03  Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков "не видит смысла" в переходе на латиницу
14:07  Почему Китай не Европа. Чего Марко Поло не увидел в Поднебесной
13:58  Трамп не отказывается от встречи с Рухани
13:56  Киев ликует: Запад заткнул "Газпрому" трансбалтийские трубы
13:53  Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-4 (полемика), - Б.Мусаев
13:39  Неожиданно скончалась молодая казахская певица Жанар Хамитова (экс-"Арнау")
12:34  Постпредом Киргизии при НАТО аккредитовался зять экс-министра Акенеева - Джумалиев
12:33  В Кыргызстане стартуют совместные с Россией стратегические военные учения "Центр-2019"
11:52  Зачем Мирзиееву преторианская гвардия и сможет ли она заменить СГБ, - Азиз Якубов
11:49  Узб. Шахриханский блогер Хожиматов арестован на 10 суток за критику вручения орденов хокимам-матершинникам
11:42  В УзбУК ввели дефиницию "ограниченной вменяемости". Хокимов?
11:33  Басмачи подорвали ЛЭП Узбекистан-Афганистан
11:30  Ребятам о зверятах. Аркадаг выпустил книгу "Туркменский алабай" и подарил ее членам правительства
10:40  Таджики и узбеки люто режутся с кавказцами на улицах Москвы и Питера. Глобализация, шайтан побери...
10:21  Шокирующие последствия сокращения добычи нефти в СаудАравии, - Лорен Лафлин
10:17  Касымжомарт Джучидович полез на стену. Объявился наследник Золотой Орды, - С.Зацаринный
09:36  Вице-спикер МонголПарламента Энхтувшин сорвал заседание - отобрал и утащил карточки нескольких депутатов
09:27  В Киргизии с 16/09 опять "Национальные игры кочевников". Лишь бы не работать...
08:52  "Кыргызстан не предоставит Таджикистану коридора в анклав Ворух, патамушта..." - кыр-вице-премьер по безопасности Разаков
08:27  Конфликт на таджик-кыргызской границе в Баткене. Ситуация остается "стабильно-напряженной"
07:44  Китай "изгнал" американский эсминец с Парасельских островов
07:40  У нефтяного рынка случился инфаркт, - О.Соловьева
07:26  В Узбекистане дан старт хлопковой кампании. Бюджетников снова погнали на поля
06:24  Атака дронов взорвет мировой рынок нефти, - Взгляд
00:46  Огромным преимуществом Китая являются амбиции и энергия его молодежи, - Дэвид Голдман
00:44  Есть ли союзники у России? - А.Халдей
00:32  Жест доброй роли: зачем США и КНР пошли на уступки в торговой войне, - Н.Портякова
00:05  Осенью в Париже и Нанте: желтые жилеты. - Э.Лимонов
00:02  Корабль Зеленского между Сциллой и Харибдой. Куда податься? - Д.Седов
00:01  Израиль. Выборы, выборы, депутаты, пи.., - А.Эскин
Воскресенье, 15.09.2019
23:02  Боевики блокировали гуманитарный коридор в Идлибской зоне деэскалации
22:47  В Германии смартфон становится важнее секса, - Die Welt
17:12  Протесты в Гонконге - полиция опять применила газ и водометы
16:34  Загадки "дела Линдберга". Кто расправился с сыном героя Америки?
16:10  Как ЦРУ готовило голубей-шпионов для СССР
16:06  Рахмон открыл на малой родине (Дангара) Дворец Культуры с библиотекой имени Рахмона
15:36  Что мешает казахскому языку стать по-настоящему востребованным? - С.Ауелбеков
13:48  Богомолова-Собчак прикатило на свою свадьбу в катафалке. Шизеющая рос-"элитка"
12:45  Как акимы-новички вписались в региональный политический ландшафт Казахстана? - А.Омирбек
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Президенты России, Ирана и Турции обсудили войну и мир в Сирии, - "НГ"
23:15 16.09.2019

Идеи "астанинского формата" развивают в Анкаре

Геннадий Петров

16.09.2019

В провинции Идлиб до сих пор не утихают бои.
В Анкаре в понедельник прошла встреча лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани. Центральными темами переговоров стали военно-политическая и гуманитарная ситуация в Сирии, особенно в провинции Идлиб, и пути мирного урегулирования.

Переговоры в турецкой столице, которые состоялись в президентском комплексе Чанкайя, стали пятой встречей глав трех государств, являющихся гарантами Астанинского мирного процесса. Подобные саммиты дважды проходили в Сочи (22 ноября 2017 года и 14 февраля 2019-го), один раз в Анкаре (4 апреля 2018 года) и в Тегеране (7 сентября 2018 года).

Переговорам в Чанкайя с участием трех лидеров предшествовали их беседы друг с другом в закрытом режиме, с глазу на глаз. Об их тематике прессе сообщили скупо и в общих чертах. Перед беседой Путин и Эрдоган сфотографировались, не став отвечать на вопросы журналистов. На момент подписания номера в печать переговоры в трехстороннем формате все еще продолжались.

Нынешняя встреча состоялась на фоне резкого обострения обстановки в зоне Персидского залива, вызванной взрывами на нефтеперабатывающих заводах в Саудовской Аравии. Тем не менее, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, главная тема переговоров осталась прежней – ситуация в Сирии.
В заявлении, которое он сделал перед саммитом, подчеркивается, что в планах трех президентов – обсуждение ситуации на северо-востоке страны и, в частности, в провинции Идлиб. "Как известно, в этих районах, которые неподконтрольны центральному правительству, сохраняется известная напряженность и большое присутствие террористов", – цитирует Интерфакс помощника президента РФ.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на недавней пресс-конференции сообщила о том, что в Идлибе за четыре месяца боев погибло 1089 гражданских лиц.

К северу Сирии приковано особое внимание и из-за договоренностей о зонах безопасности, которые достигнуты в августе после многомесячных консультаций между Анкарой и Вашингтоном. Эрдоган категорически настаивает на скорейшем выводе оттуда всех формирований курдских "Сил народной самообороны", поддерживаемых США. Неделю назад он подверг критике Вашингтон за то, что американцы якобы хотят создать зону безопасности не для защиты Турции, а для, как он выразился, "защиты террористической организации".

Ушаков также отметил, что встреча в Анкаре откроет путь для другого саммита, в "стамбульском формате" – с участием лидеров России, Турции, Германии и Франции. Дату, когда он состоится, помощник президента не назвал, подчеркнув, что говорить об этом пока рано. В конце июня на саммите G20 в Японии канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что встреча в "стамбульском формате" пройдет до конца года. Ожидается, что на ней больше внимания будет уделено не только восстановлению Сирии, но и вопросу возвращения в страну сирийских беженцев – одному из самых животрепещущих для стран Евросоюза.

В Анкаре обсуждались перспективы политического процесса в Сирии, важным этапом которого станет завершение формирования и запуск Конституционного комитета. Это своеобразный предпарламент, призванный отражать интересы как сторонников, так и противников действующей сирийской власти. На Конституционный комитет возложена важная задача – решать вопросы, связанные с политическим устройством страны. Пока достигнута твердая договоренность о его численном, но не персональном составе. В комитете будет 50 представителей правительства Сирии. Еще 50 – от сирийской оппозиции. Список этих делегатов составлен при участии Турции.

Третий список из 50 человек вызывает наибольшее количество споров. Его готовили совместно с бывшим спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой. Он называется списком представителей гражданского общества, и в нем присутствуют самые разные люди – от сирийских феминисток до членов вооруженной оппозиции.
В составе российской делегации, приехавшей в Анкару вместе с Владимиром Путиным, – спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Он наряду с замминистра иностранных дел Сергеем Вершининым и неназванным представителем Минобороны РФ был принят накануне президентом Сирии Башаром Асадом, сообщил российский МИД. В сообщении утверждается, что участники встречи обсуждали вопросы формирования Конституционного комитета.

"У всех участников "астанинского формата" есть свой интерес в Сирии, – сказал "НГ" ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский. – Для Ирана важно, что они там укорачивают аппетиты Саудовской Аравии. Для нашей страны главным является запуск внутрисирийского мирного политического диалога. Турцию, напротив, в Сирии больше всего волнует курдский вопрос. Любые инициативы по мирному урегулированию Эрдоган склонен рассматривать в одном ключе: насколько они способствуют борьбе с курдским сепаратизмом".
По словам эксперта, Турция будет стараться использовать стремление России к мирному урегулированию для реализации своих целей.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568664900
Новости Казахстана
- Первый Президент Казахстана посетил Международный финансовый центр "Астана"
- Д. Назарбаева: Необходимо сохранять межнациональную и межрелигиозную гармонию и укреплять ее
- Минэнерго РК и акиматы Атырауской, Мангистауской областей и ЗКО отчитались о привлечении инвестиций
- Кадровые перестановки
- О демографической ситуации за январь-июль 2019 года
- Бердибек Сапарбаев посетил с рабочей поездкой Армению
- По итогам государственного визита Президента Казахстана в КНР по линии МИИР РК заключен ряд соглашений
- Выплата АСП прекращена 444 семьям в Павлодарской области
- Состоялось заседание Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии
- Семеро казахстанцев стали почетными жителями Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  