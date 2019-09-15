Баткен. Бой на границе. Ранены 6 кыргызских пограничников, убит прапорщик Муминов

23:52 16.09.2019

16 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Конфликт на границе. Шесть военнослужащих ранены, один из них контужен



Во время конфликта на кыргызско-таджикской границе ранено шесть военнослужащих. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Стало известно, что в перестрелке погиб 41-летний прапорщик Равшанбек Муминов.

"Один из пограничников контужен. Военнослужащий У.Т. ранен в ногу, Т.У. - в руку, Ж.С. - в грудь и ногу, он находится в тяжелом состоянии. К.К. получил ранение в голову, он госпитализирован в Исфану также в тяжелом состоянии", - сообщили редакции.

Ранее сообщалось о раненых гражданских, а также одном ребенке - 14-летнем местном жителе. Их данные уточняются.



Напомним, сегодня в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты "Максат" и "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области.