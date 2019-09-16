РосПремьер Медведев отменил "идиотские" советские законы. На 11 году правления. Ну и кто здесь идиот?..

00:00 17.09.2019

Медведев отменил устаревшую советскую ересь

Маргарита Симоньян

главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня"

16 сентября 2019



Вы, может, и не заметили, но сегодня в России отменили тысячи (ТЫСЯЧИ!) законов и постановлений советских времен. Если вы и не знали, что все эти идиотские постановления до сих пор были действительны, значит, вы никогда не пытались заниматься бизнесом в нашей стране.

Потому что при первой же проверке любым ведомством на несчастного ресторановладельца, парикмахера, строителя и отельера налетает мушиный рой правил, одно маразматичнее другого.

– Почему у вас в меню стейк с кровью?

– Так у нас стейк-хаус, гости просят медиум прожарку.

– Вы мне зубы не заговаривайте, вот ГОСТ по жарке говядины 68-го года, там написано, что с кровью запрещено! И уберите вот эти ваши коктейли из прейскуранта. В ГОСТе от 56-го года таких коктейлев нету! Какао вон лучше варите!



Выполнить все эти предписания невозможно. Хотя бы потому, что написанное в 37-м году прямо противоречит написанному в 97-м. Но ни то ни другое позорнейшим образом за столько лет так и не было отменено.

Эти законы уже много лет не были нужны ни для чего, кроме как для кормежки проверяющих.



Они вредят и бизнесу, и потребителю, и попыткам нашим отстроить рыночную экономику, и вообще всем, кроме квадратной хабалки, которая приходит к вам в квадратном костюме – они почему-то все страшно любят эти костюмы и прически, и это их очень роднит со всеми без исключения сотрудницами загсов, которых мне посчастливилось наблюдать на чужих свадьбах (от своей Бог пока уберег) – и, потрясая списком постановлений Верховного Совета, принятых до рождения ваших родителей, вымогает у вас взятку.

Ни от кого из начальников мне ни разу не удавалось добиться разъяснения, почему эту ересь нельзя просто взять и отменить. И вот сегодня оказалось – можно. Медведев своим распоряжением взял и отменил.

В рамках той самой "гильотины", которая должна изничтожить идиотизм отечественной бюрократии и в которую я не очень верила. Но, кажется, немножко начинаю.

Источник: Блог Маргариты Симоньян