Украинская политическая гимнастика: президент "на коне", - А.Ганжа

00:11 17.09.2019 Украинская политическая гимнастика: президент "на коне"



С одной стороны кажется, что Зеленский "на коне": его обхаживают на очень высоком уровне и от него действительно что-то зависит. Но с другой - все это похоже на присущую и политической, и бизнес-методике Трампа бесцеремонную загонную охоту, когда стаю украинского политикума и ее вожака "выгоняют под выстрел", под необходимое Трампу решение. Хотя украинский вожак совсем туда, похоже, не стремится. Потому что он "на шпагате" …



АНДРЕЙ ГАНЖА



Владимиру Зеленскому сейчас, наверно, завидуют все предыдущие президенты Украины? Потому что он становится реальным "активным ресурсом" одного из самых важных периодических планетарных событий - выборов президента США.



Вечером 18 июня, на многотысячном митинге своих сторонников в Орландо (Флорида), Дональд Трамп официально объявил о начале своей предвыборной президентской кампании 2020 года. Но, хотя команда Трампа и добилась немалых успехов в экономике, в этой гонке лидером он пока не является.



Внутри республиканцев у Трампа конкурентов нет. На будущих общенациональных праймериз республиканцев (Шарлоттсвиль, Северная Каролина, 24?27 августа 2020 года) он безусловный фаворит, а остальные кандидаты-республиканцы - Марк Сэнфорд, Джо Уолш и Билл Уэлд - это скорее подтанцовка, чем конкуренты. Преимущество Трампа пока настолько безусловно, что республиканские партийные лидеры трех штатов - Невады, Южной Каролины и Канзаса - даже проголосовали за то, чтобы вообще отказаться от своих конкурсов по выдвижению кандидатов в президенты-2020.



Опасения у Трампа должно вызывать совсем другое. Хотя в Демократической партии сейчас просто не протолкнуться от кандидатов (их двадцать штук) общенациональные опросы общественного мнения показывают преимущество именно демократов. Начиная с первых опросов еще февраля-марта 2017 года Трамп "вчистую", во всех опросах, проигрывал Джо Байдену (последнее исследование 2?5 сентября от Washington Post - ABC News, счет 38?54 и совсем не в пользу Трампа). Опросы также регулярно показывают, что значительное преимущество в спарринге с Трампом имеют Берни Сандерс и быстро набирающая темп Элизабет Уоррен. Именно один из этого трио - вице-президент при Бараке Обаме, сенатор от Вермонта и сенатор от Массачусетса - имеет, судя по вышеупомянутому опросу, наибольшие шансы быть выдвинутым кандидатом в президенты на форуме Демократической партии в Милуоки (штат Висконсин) 13?16 июля 2020 года.



В такой ситуации Трампу срочно нужно что-то предпринимать…



Поскольку наиболее опасным соперником Трампа сейчас является Джо Байден, то именно в его белье, естественно, сейчас с особым азартом будут копаться республиканские конкуренты. И вот здесь-то особое значение приобретает фигура Владимира Зеленского.



Еще в апреле 2014 года тогда еще вице-президент Джо Байден жестко выступил за уменьшение зависимости Украины от поставок природного газа из России. А за четыре дня до этого сын Байдена, Хантер, становится членом совета директоров украинской (хотя и зарегистрированной на Кипре) компании Burisma Group, пожалуй, крупнейшего негосударственного производителя газа в стране. С зарплатой около 50?000 долларов в месяц. И работал он там, как минимум, до апреля 2019 года. Кроме того, по данным американских СМИ, с весны 2014 года по осень 2015-го американская компания Хантера, Rosemont Seneca Partners LLC, регулярно получала на свой счет переводы - обычно более 166000 долларов в месяц. Именно в то время, когда Байден-старший был главным американцем по решению украинских проблем.



В публичную плоскость скандал с "Бурисма" вылился после того, как Байден добился увольнения украинского генерального прокурора Виктора Шокина, "копавшего" под компанию в истории получения прав на пользование нефтегазоносными недрами Украины. И из-за этого ставшего злейшим украинским врагом Байдена.



Вообще-то в Штатах проблемы аборигенов шерифа никогда не волновали. Особенно если эти аборигены живут совсем не в США, а где-нибудь между Сяном и Доном. Но всегда волновали эпизоды "конфликта интересов" в среде своих политиков, поскольку личная заинтересованность человека может повлиять на процесс принятия решения. И, особенно, когда она приводит к "злоупотреблению властью" (abuse of power).



А в украинских действиях Байдена такой формат явно просматривается, особенно в его собственном рассказе об увольнении Шокина в феврале 2016-го:



"Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они предпримут шаги по генеральному прокурору, но они этого не делали. Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиарда долларов. Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я так: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов. Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен до тех пор, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен".



Американцы совершенно логично оценили эту ситуацию (фактически - обещание Байденом миллиарда долларов государственных кредитных гарантий за маленькую услугу, не трогать бизнес отпрыска) как "непотизм" (кумовство) и именно "конфликт интересов". Но тогда Белый Дом никак не отреагировал на забавы вице-президента и его сына.



Однако сейчас Белый Дом совсем другой, с другим сидельцем в Овальном кабинете, и он очень заинтересован в использовании инцидента. Судя по всему, и Шокин, и его преемник в кресле украинского генерального прокурора Юрий Луценко уже "слили" американцам свои материалы по "Бурисме", а значит - и по Хантеру Байдену. Но признания двух отставников мало что значат без государственного подтверждения, пусть и опосредованной, но причастности к нарушениям закона сына самого вероятного кандидата в президенты от демократов и самого опасного противника Дональда Трампа на политической арене США. А уж это полностью зависит от Зеленского. В этом случае его слово становится "авторитетным" даже для Соединенных Штатов.



Этим летом высветились активные контакты между "людьми Зеленского" и "людьми Трампа". Работа по дальнейшему поиску и, главное, подтверждению украинской информации поручена, судя по всему, близкому человеку и личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани. Хотя сам экс-мэр Нью-Йорка меланхолично заявляет: "Я - частное лицо и не представляю государственную позицию США". Но именно его два "клиента" (и Джулиани это не отрицает), Лев Парнас и Игорь Фурман, этим летом "неоднократно общались с высшими должностными лицами в Украине и организовывали встречи с адвокатом Трампа Руди Джулиани, когда они собирали информацию, которая может быть использована в президентской гонке 2020 года". И в центре интересов Парнаса-Фурмана были именно "эпизод Бурисмы" и так называемый "Украинагейт", вмешательство украинских чиновников в пользу Хилари Клинтон на выборах 2016 года. Что стоило тогда Трампу смены руководителя своей избирательной кампании Пола Манафорта, а самому смененному руководителю семидесяти трех месяцев тюремного заключения.



Кроме того, 14 августа в Киев приезжал Сэм Кислин, экс-советник Джулиани. И прогремел мощным заявлением по поводу Петра Порошенко и его команды:



"Порошенко вывел себе в карман через офшоры около восьми миллиардов долларов. Я уверен, что для президента Порошенко и его команды Украина - это только бизнес-проект. Цена которого - гибель страны".



А это явная угроза, причем не столько в адрес Порошенко, сколько его соратников. Которыми, собственно, Шокин с Луценко являлись.



А 22 августа сам Джулиани встретился в Мадриде со старым другом Зеленского его помощником и главным переговорщиком Андреем Ермаком, причем основные темы разговора были все те же: Украинагейт и Бурисма. Адвокат Трампа "настоятельно призвал" Ермака, "просто расследовать эти проклятые вещи".



Ну и, наконец, совсем недавний визит в Киев теперь уже отставленного помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. В медиа, в качестве основной причины визита, была вброшена тема озабоченности США возможной продажей Китаю украинского концерна "Мотор-Сич". Но очень трудно поверить, что на этом уровне не обсуждался вопрос использования украинских компрометирующих материалов в американской предвыборной эпопее.



С одной стороны кажется, что Зеленский "на коне": его обхаживают на очень высоком уровне и от него действительно что-то зависит. Но с другой - все это похоже на присущую и политической, и бизнес-методике Трампа бесцеремонную загонную охоту, когда стаю украинского политикума и ее вожака "выгоняют под выстрел", под необходимое Трампу решение. Хотя украинский вожак совсем туда, похоже, не стремится. Потому что он "на шпагате" … Источник - REGNUM

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