Мировой рынок нефти готовится к переделу, - О.Соловьева

00:13 17.09.2019

Россия усилит защиту своих энергетических объектов

Ольга Соловьева

16.09.2019



Глава Минэнерго Александр Новак намерен оценить защиту российских энергообъектов от атак с воздуха. Фото Sputnik/Reuters

Разгром нефтяных объектов Саудовской Аравии привел к подорожанию нефти на мировом рынке почти на 10%. Одновременно дорожало золото. Йеменские мятежники-хуситы в понедельник объявили, что нефтяные объекты в Саудовской Аравии остаются их мишенями и могут быть атакованы в любой момент. Беззащитность и уязвимость крупнейшего в мире поставщика черного золота дает основание полагать, что Саудовское королевство в скором времени может перестать быть крупнейшим в мире экспортером нефти, говорят эксперты.

Взявшие на себя ответственность за атаку нефтяной инфраструктуры хуситы сообщили в понедельник, что их вооружение способно поразить цель в любой точке Саудовской Аравии. Хуситы обещают продолжить атаки, призывая саудовцев прекратить "агрессию и блокаду Йемена".



Напомним, 14 сентября беспилотники мятежников атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие "Абкайк" и нефтяное месторождение "Хурайс". Там произошли взрывы и пожар. Было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн барр. в сутки, то есть около половины всего объема, добываемого в стране. К слову, нефтеперегонный завод (НПЗ) "Абкайк" в нормальном режиме производит около 9,8 млн барр. в сутки и считается одним из крупнейших в мире предприятий. В Saudi Aramco сообщали, что рассчитывают восстановить примерно треть потерянного производства до конца дня понедельника, при этом власти страны считают, что смогут полностью восполнить потери в течение нескольких дней.

Однако многие эксперты скептически отнеслись к названным срокам возвращения королевства к прежним объемам добычи черного золота. "Саудовская Аравия сможет восстановить производство нефти в объеме 3 млн барр. в сутки в ближайшие 2–5 дней, однако на возврат еще 2,7 млн барр. в сутки потребуется больше времени с учетом особенностей НПЗ "Абкайк", – отмечает аналитик по энергетическому сектору Mizuho Securities Роберт Ягер.

Газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники указывает, что могут потребоваться недели на восстановление работы комплекса. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники указывает, что полное возвращение королевства к нормальным объемам добычи нефти "может занять месяцы". Источники в самой нефтяной компании указывают, что пока Saudi Aramco не испытывает проблем с отгрузкой сырья. В то же время торговое подразделение компании ищет источник нефтепродуктов с немедленной поставкой после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, пишет Reuters со ссылкой на три отраслевых источника. Источники FT также отмечают, что Саудовская Аравия в данный момент оценивает необходимость обращения к другим нефтедобывающим странам с просьбой о временном наращивании добычи – до момента полного восстановления операций "Абкайк".



Ранее отмечалось, что государственная нефтяная компания может начать использовать свою нефть из запасов. Президент США Дональд Трамп также заявил, что в случае необходимости США готовы выделить нефть из стратегических резервов страны для стабилизации ситуации на рынке. Аналитики сомневаются, что этот шаг позволит сдержать рост цен на нефть.

В Вашингтоне подчеркивают: США находятся в состоянии "боевой готовности" для возможного ответа на нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео ранее возложил вину за атаку на нефтяные объекты королевства на Иран. Исламская Республика назвала эти обвинения "безосновательными", подчеркивая, что готова к "полномасштабной" войне (см. "НГ" от 15.09.19). В свою очередь, министерства иностранных дел таких стран, как Китай, Великобритания и Россия, в понедельник посоветовали не делать скоропалительных выводов относительно виновных в атаке на нефтяные объекты и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в регионе.



Эксперты не исключают, что и само королевство может ответить авиаударами по позициям йеменского движения хуситов. Такую возможность, в частности, не исключает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов. Он не видит возможности прямого военного конфликта США с Ираном, однако связывает атаку на саудовские нефтяные объекты с возможным началом нового этапа гибридной войны против Ирана.

Сохраняющаяся на Ближнем Востоке напряженность в целом ставит под угрозу поставки нефти из региона на мировой рынок, указывают эксперты. Немаловажный фактор – неспособность Саудовской Аравии защитить свои нефтяные объекты. Атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии ставят под сомнение надежность поставок из страны, пишут аналитики из банка Barclay’s. Они полагают, что ситуация с Saudi Aramco "может усугубить краткосрочный дефицит в балансе нефтяного рынка и сократить запасы и подушку свободных мощностей, что играет ключевую роль в ценообразовании". Инцидент в Саудовской Аравии повышает риск дальнейшего подрыва добычи в королевстве, а также риск дальнейшего подъема цен на нефть, соглашается стратег RBC Capital Markets Хелима Крофт.



Атака беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии заставляет и Россию – другого крупнейшего поставщика черного золота – принимать меры для повышения безопасности собственных энергетических объектов. Об этом, в частности, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. При этом он напомнил, что в настоящий момент существует закон о безопасности объектов ТЭК. "Он выполняется, и в соответствии с этим законом предпринимаются все необходимые меры по защите. Но такие ситуации, как атака на объекты Саудовской Аравии, требуют еще раз провести оценку текущей ситуации", – отметил он. Другой вопрос, может ли вообще быть эффективная защита от подобных атак с воздуха. Заметим, те же нефтяные объекты Saudi Aramco подвергались атаке дронов и в прошлом году. Однако с тех пор компания, видимо, не смогла создать полноценной защиты от них, что и привело к новой агрессии.

С учетом того что хуситы, взявшие на себя ответственность за нападение на нефтяные объекты, обещают продолжение атак, следует ожидать дальнейшего накала ситуации как в целом на Ближнем Востоке, так и на нефтяном рынке.

Можно говорить о начале новой нефтяной эры. "Дроны, атакующие объекты инфраструктуры, – с военно-тактической точки зрения это оружие, от которого сложно защищаться, поэтому говорить о новой реальности военного противостояния на Востоке, безусловно, можно", – считает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.



По мнению эксперта, более опасным последствием нападений может стать волатильность нефтяного рынка. "Когда цены на нефть будет отыгрывать один за другим все инфоповоды, которые любая война генерирует почти каждый день", – обращает внимание он. В то же время Пахомов сомневается, что Саудовская Аравия так уж легко откажется от лидерства на рынке нефти. Скорее они будут сражаться за сохранение статус-кво с применением всех видов оружия, в том числе и запрещенных, рассуждает аналитик.



Новая реальность состоит в той легкости, с какой повстанцам удалось дестабилизировать производственный процесс с помощью дронов, продолжает аналитик компании "Финам" Алексей Калачев. "Это может спровоцировать волну атак не только на нефтяные, но и на самые разные промышленные объекты, в том числе повышенной опасности", – не исключает он.

Часть экспертов, в свою очередь, полагают, что атака была единичным случаем и вряд ли повторится. Директор по анализу финансовых рынков "Инстант Инвест" Александр Тимофеев считает, что первопричина нападения – планы по выходу Saudi Aramco на IPO. "По сути дела, атака показала, насколько Saudi Aramco находится под ударом и насколько она может быть беззащитной", – замечает он.