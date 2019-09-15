 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как Китай получил свой кусочек Средней Азии?
01:09 17.09.2019

Китайцы издавна с презрением относились к окружающим степным народам. Они считали их грязными варварами, нищими и бескультурными. По сравнению с экономически развитой и ценящей образование Поднебесной это было действительно так. Это являлось причиной того, что Китай еще с древности отказался от территориального расширения.

Но страну периодически захватывали кочевники, которые имели собственные, весьма обширные владения. Правда, столица тогда неминуемо перемещалась на более культурный и развитый китайский юг.

Так было до нашей эры при гуннах, так было с империей Чингисхана, так было и с почти современными маньчжурами.

В 17 веке в Китае была установлена маньчжурская династия Цинь, которая повела кровопролитные войны с наследниками средневековых монголов – джунгарами. Почти через сто лет сила степняков была сломлена ресурсами Поднебесной. Обширная территория кочевых народов, названная Синьцзяном ("Новая граница"), стала частью империи и остается в составе КНР по сей день.

Но трудно было найти людей, которые бы сильнее сопротивлялись захватчикам. Волнения и бунты происходили регулярно, с 18 до 20 века их было более 400. Тут даже были краткие периоды независимости, в 1860-1870-х годах, 1933 году и 1944-1949 годах.

В конце концов, советская Россия договорилась о сохранении Синьцзяна в составе Китая в обмен на признание последним независимости Монголии.

Сепаратизм, правда, продолжал тлеть, но во время холодной войны и китайской культурной революции ничего страшного тут не происходило.

На волне объявления независимости бывшими советскими республиками Средней Азии, уйгуры тоже надеялись получить свою страну, как и их соседи. Но оказалось, что никого это не волнует. Хоть Китай тогда еще не начал экономические реформы и не стал по-настоящему сильным государством, помогать синьцзянским сепаратистам никто не захотел.

Сейчас с политической точки зрения это довольно неспокойный регион. После 1990-х годов тут начало происходить самое интересное. Китайцы никогда не были уверены в своем полном контроле над Синьцзяном, ведь в любое время СССР мог превратить его в подобие Афганистана или в свое марионеточное государство, просто оказав некоторую поддержку желающим свободы уйгурам.

К новому тысячелетию Китай стал богаче и могущественнее, и именно тогда началась драма. Власти пытаются решить проблему сепаратизма раз и навсегда, перемещая сюда все больше китайцев. Тем временем уйгуры начали понимать, что год за годом они теряют свою родину.

Так начались протесты. Сначала они были мирные, но когда правительство ответило разгоном демонстраций, коренные синьцзянцы стали на путь насилия, что вызвало еще более жестокий, силовой ответ.

Западные страны и, особенно, власти США, которые обычно в каждой бочке затычка, ситуацию на востоке Китая игнорируют. Хотя правительство КНР в своем стремлении подавить сепаратистов пришло уже к лучшим методам Сталина и Мао.

Но Пекин недавно стал первой экономикой мира, а его армия просто огромна. Вмешиваться не станет никто. Драма будет продолжаться, и мир будет молчать.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568671740
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