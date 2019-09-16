На абордаж! Иран захватил нефтяной танкер ОАЭ в Ормузском проливе

01:55 17.09.2019

Ответил на необоснованные обвинения?



Иран захватил нефтяной танкер ОАЭ в Ормузском проливе и арестовывал экипаж спустя несколько часов после того, как США обвинили Тегеран в нападении на нефтяной завод, сообщает ТГ-канал "Карточный Домик".

Танкер "был задержан недалеко от иранского острова Большой Танб в Персидском заливе ... экипаж был передан органам юстиции в южной провинции Хормозган", - говорится в сообщении ISNA без уточнения национальности членов экипажа.