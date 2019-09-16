 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Последствия атаки дронов на НПЗ не только экономические, - А.Филатов
08:21 17.09.2019

Алексей Филатов 16.09.2019

Атаки "роя дронов" на нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) Saudi Aramco в Саудовской Аравии, случившиеся в конце прошлой недели, показали, что высокотехнологичные угрозы, которые ранее не воспринимали как реальные, встают на первый план.

У этого события есть две группы последствий.
С одной стороны, арабы вынуждены были сократить добычу нефти в два раза – уже сегодня стоимость барреля подскочила с $60 до $72. Это не удивительно – они добывают около 10% всех углеводородов мира. Для зависимой от газа и нефти российской экономики это, конечно, подарок. "Ну что, ждем баррель по $100", - шутят журналисты деловых изданий на своих страницах в соцсетях. Пока не $100, а около $70, что тоже очень хорошо для политической устойчивости.

С другой стороны, заметили вы или нет, случившееся – историческое событие, которое совершенно точно изменит мир не меньше, чем другие крупные теракты – в США, Европе и России. Совершен масштабный теракт с использованием высоких технологий. Это совершенно новые технологии и философия нападения, которые требуют иных мер безопасности.

Представьте, Саудовская Аравия с ее военным бюджетом в $67,6 млрд (для сравнения, военный бюджет России 61,4 млрд) и системами ПВО, которые поставляют американцы, оказалась совершенно беззащитна перед "высокотехнологичными москитами", которые налетели внезапно и их никто не перехватил. Надо понимать: это была крайне дешевая атака.
Теоретически, реализация подобной атаки не исключена нигде в мире. Ни одна из гражданских систем жизнеобеспечения, ни один завод нефтяной, химической промышленности, ГРЭС, ТЭЦ и даже АЭС не могут теперь считаться полностью защищенными с воздуха от подобных роев беспилотников, несущих боевой заряд. Если раньше особое внимание уделялось защите границ, крупных городов и стратегических предприятий от ракет и авиаударов, то теперь все увидели: есть и иные варианты масштабных нападений.

Мы привыкли полагаться на системы ПВО. В России они традиционно одни из самых передовых в мире. Но защищают ли они от "боевых москитов"? Существующие наземные системы ПВО рассчитаны на крупногабаритные цели: истребители, бомбардировщики, ракеты. Но не на эти "игрушки".

Можно ли уже сейчас защитить предприятия от подобных налетов? Отчасти, внедрив собственную систему защиты конкретного объекта (скажем так, персональную ПВО), конечно, можно. Но реально ли возвести купола безопасности над всеми опасными предприятиями? Над всеми потенциальными целями террористов, учитывая, что этими целями может быть все, что угодно?
Масштабы атак могут быть разными. И где гарантия, что нападение с применением дронов на объекты нефтехимии не будут организованы где-то в средней полосе России? Или на школы, концертные площадки, парады, митинги и прочие места массового скопления людей? Полицейское оцепление, рамки металлоискателей и запрет на пронос воды в бутылочках от такого не спасет.

Это новая угроза, требующая совершено иной модели безопасности. В идеале, модели не суверенной, а международной, коалиционной.
Во-первых, бороться желательно не с терактами и террористами, а с терроризмом, то есть не в военной, а в политической и экономической плоскости.
Во-вторых, бороться следует не у себя дома, а там, где ему потворствуют. Россия многое сделала для борьбы с ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) в Сирии. Но есть и другие страны с низкой социальной ответственностью. Политика в отношении таких государств должна быть бескомпромиссной.

В-третьих, учитывая новые и при этом доступные многим технологии, терроризм действительно стал трансграничным. А значит, борьба с ним тоже должна быть трансграничной и международной.
И все это не вопрос отдельных государств.
Ведь защитить системой ПВО каждый объект, который потенциально может стать объектом нападения террористов, на 100% невозможно. Но совершенно очевидно, что радикалы-одиночки не могут купить беспилотник в хозяйственном магазине и нанести удар по АЭС. Высокотехнологичное оружие может появиться только в руках серьезных террористических организаций, имеющих поддержку государств.

Бороться с такими организациями, как например, запрещенные в России Аль-Каида, Талибан и ИГИЛ, можно только совместными усилиями. И случившееся в Саудовской Аравии должно подтолкнуть мировое сообщество к совместной борьбе с терроризмом. Как это было после трагедии 11 сентября, когда в США поняли, что мы в Чечне боремся с тем самым терроризмом. Тогда Америка с Россией начали обмениваться разведданными.
Сегодня бороться с новыми вызовами также нужно всем миром. Потому что от нового высокотехнологичного терроризма на 100% не застрахован никто.

Источник - ng.ru
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