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Бой на границе. Кыргызстан зафиксировал окончательные потери - 1 убит, 13 ранено
08:24 17.09.2019

17 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Конфликт на границе. Пострадали 13 кыргызстанцев

В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе пострадали 13 человек, один военный погиб. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.
По его данным, в территориальную больницу Лейлекского района госпитализировали 13 пострадавших:

1. Ж.Б., 1978 года рождения, с диагнозом "колотая рана боковой поверхности шеи", состояние стабильное.
2. Ребенок, О. , примерно 12 лет, с огнестрельным ранением правой кисти и надключичной области справа. Состояние средней тяжести, в состоянии шока не может сказать фамилию, идет стабилизация.
3. Р. К., 1976 года рождения, с огнестрельным ранением бедра слева. Состояние стабильное, средней тяжести.
4. У. Р., 1973 года рождения, с диагнозом "огнестрельное ранение бедра справа и пяточной области слева". Состояние стабильное, средней тяжести.
5. Э. Р., 1973 года рождения, с огнестрельным ранением передней брюшной стенки. Состояние стабильное, средней тяжести.
6. А. З., 1978 года рождения, с огнестрельным ранением левой лопаточной области. Состояние средней тяжести, стабильное.
7. Т. у. Г., 1998 года рождения, военнослужащий. Диагноз - "огнестрельное ранение голени справа". Состояние средней тяжести, стабильное.
8. М. О., 1997 года рождения, военнослужащий. Поступил с контузией головного мозга, непроникающим огнестрельным ранением грудной клетки справа. Состояние средней тяжести.
9. С. Ж., 1980 года рождения, военнослужащий. Диагноз - "огнестрельное ранение межлопаточной области и бедра". Состояние средней тяжести, стабильное.
10. Т. М., 1989 года рождения, военнослужащий. Диагноз - "огнестрельное ранение плечевой области". Состояние средней тяжести, стабильное.
11. К. К., 1992 года рождения, военнослужащий. Диагноз - "огнестрельное ранение теменно-височной области справа". Состояние крайне тяжелое. Находится в отделении реанимации.
12. А. У., 1995 года рождения, военнослужащий. Находится в отделении реанимации, состояние крайне тяжелое, получил огнестрельное проникающее ранение брюшной полости.
13. Т.у Э., 1989 года рождения, военнослужащий. Диагноз - "открытое огнестрельное ранение плечевой области слева. Огнестрельное ранение обоих бедер". Состояние тяжелое.
Напомним, накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты "Максат" и "Сай".

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Конфликт на границе. Премьер-министр прибыл в Баткенскую область

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на военно-транспортном самолете Вооруженных сил КР прибыл в Баткенскую область. Об этом сообщает пресс-служба.

По ее данным, глава правительства встретится с жителями приграничных сел, навестит пострадавших, проведет оперативное совещание.
Вместе с премьер-министром в село Максат отправились вице-премьер-министр Жениш Разаков и председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев.
Напомним, накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты "Максат" и "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области.
Сообщается об одном погибшем с кыргызской стороны и как минимум шести раненых, в том числе одном ребенке - 14-летнем местном жителе.
Власти Таджикистана утверждают, что огонь по мирным жителям села Овчи Калъача Бободжонгафуровского района открыли кыргызстанцы. Сообщается о 12 пострадавших гражданах РТ.

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17 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
Сюжет: Приграничные конфликты (174)
Конфликт на границе. Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание

Фото аппарата президента КР. Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание с участием руководителя аппарата президента Досалы Эсеналиева, секретаря Совета безопасности Дамира Сагынбаева, министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова и заведующего отделом внешней политики АП КР Данияра Сыдыкова по сложившейся ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.
Глава государства подчеркнул, что с момента возникновения конфликта на участке госграницы в Баткенской области получал полную оперативную информацию.
Участники совещания проинформировали о проведенных накануне переговорах с представителями соответствующих государственных органов Таджикистана.

Еще раз отмечено, что огнестрельное оружие первой применила таджикская сторона.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость недопущения дальнейшей эскалации конфликта, проведения разъяснительных работ с местным населением. Отмечено, что раненые граждане при необходимости будут перевезены в больницы Бишкека.

Глава государства выразил соболезнования семье военнослужащего отряда специального назначения "Бөрү" Государственной пограничной службы КР Равшана Муминова, погибшего при исполнении воинского долга.
Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что урегулирование ситуации должно проходить строго в рамках международного права и ранее достигнутых договоренностей, о чем не раз отмечалось в ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Напомним, накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила огнестрельное оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты "Максат" и "Сай". По данным Минздрава КР, пострадали 13 кыргызстанцев. Таджикская сторона сообщает о 12 госпитализированных гражданах со своей стороны.

Источник - 24.kg
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