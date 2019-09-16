В Нур-Султане судят 60-летнего Жахина. За "экстремистские" посты в Фейсбуке

08:39 17.09.2019

В Нур-Султане судят очередного активиста по обвинению в поддержке "движения Аблязова"

16 Сентябрь, 2019



В Сарыаркинском районном суде № 2 Нур-Султана 16 сентября стартовало судебное разбирательство по делу активиста Серика Жахина, которого обвиняют в публикации в социальной сети Facebook постов о запрещенной в стране организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК).

60-летний Серик Жахин находится под стражей с 7 июня. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению "в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации" (статья 405 Уголовного кодекса Казахстана).



Согласно материалам следствия, он регулярно распространял на личной странице в Facebook’е материалы о запрещенной в Казахстане организации ДВК. Адвокат активиста Асель Токаева считает, что при расследовании уголовного дела были допущены нарушения. Она сказала, что ее подзащитный не знает, в чем его обвиняют, поскольку ему не дали ознакомиться с материалами дела. Поэтому она попросила судью вернуть дело в прокуратуру. Вскоре после перерыва судья Ибрагим Алькенов заявил, что адвокату и обвиняемому дается время на ознакомление с материалами дела до 26 сентября.



Сам Серик Жахин в комментарии журналистам Азаттыка сообщил, что неоднократно обращался в прокуратуру с просьбой ознакомить его с материалами дела. Он также заявил о том, что не признает своей вины. "Это мое личное право. Если я хочу поделиться чьим-то постом, то это мое дело. Я только высказал свое мнение. Я не собираюсь отказываться от своих принципов из-за чьих-то запретов. Поэтому я ни в чем не виноват", - сказал он.

Помимо Серика Жахина, по обвинению "в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации" были задержаны также жительницы Нур-Султана Акмарал Керимбаева и Гульмира Халыкова.



13 марта 2018 года казахстанский суд удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры с просьбой признать официально не зарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" "экстремистской организацией" и запретить ее деятельность. Запрет также был наложен на распространение материалов движения, организованного бывшим банкиром и критиком Акорды Мухтаром Аблязовым. Аблязов объявил о создании движения, целями которого было "проведение демократической и конституционной реформ в Казахстане", в апреле 2017 года. Аблязов говорит о том, что ДВК было призвано способствовать созданию независимого и правового государства и он не согласен с решением суда о признании движения "экстремистской организацией".

С прошлого года десятки людей были арестованы и обвинены в причастности к деятельности ДВК. Некоторые из них были осуждены.