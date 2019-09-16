 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.09.2019
09:45  С казахского "пивного путчиста" Тулешова взыскали 1 млрд 215 млн тенге
09:19  Папина Дочка меняет Папу. Дарига Назарбаева собралась в Ватикан
09:15  Таджикистан озвучил свои потери от боев с киргизами: подполковник Убайдуллоев, рядовые Исломов и Суванов и 1 местный житель - "груз 200"
09:12  Обыкновенный произвол. УзбСГБ высадила из самолета в СИЗО 39 "челноков", которые должны был вылететь из Ташкента в Дели
08:39  В Нур-Султане судят 60-летнего Жахина. За "экстремистские" посты в Фейсбуке
08:35  КырВыборы-2020: Новая партия Жээнбекова и неожиданные альянсы Текебаева, - О.Гут
08:24  Бой на границе. Кыргызстан зафиксировал окончательные потери - 1 убит, 13 ранено

08:21  Последствия атаки дронов на НПЗ не только экономические, - А.Филатов
07:36  Реформа в КырМВД: Старая притча на новый лад, - В.Гунгер
01:22  В Саудовскую Аравию пришел натуральный Вьетнам, - А.Запольскис
01:09  Как Китай получил свой кусочек Средней Азии?
00:20  Казахстан и США: обзор современного состояния отношений, - М.Шибутов
00:13  Мировой рынок нефти готовится к переделу, - О.Соловьева
00:11  Украинская политическая гимнастика: президент "на коне", - А.Ганжа
00:00  РосПремьер Медведев отменил "идиотские" советские законы. На 11 году правления. Ну и кто здесь идиот?..
Понедельник, 16.09.2019
23:52  Баткен. Бой на границе. Ранены 6 кыргызских пограничников, убит прапорщик Муминов
23:15  Президенты России, Ирана и Турции обсудили войну и мир в Сирии, - "НГ"
21:30  Путин предложил Саудовской Аравии российские комплексы ПВО для защиты инфраструктуры
21:21  Эрдоган предложил построить "город беженцев" на границе Турции и Сирии
21:18  Инцидент в Бахоре. Версия таджикской стороны
21:14  На кыргызо-таджикской границе стрельба - убит 1 кырпограничник, 10 бойцов и местных жителей - ранены
21:10  Доллар и евро обвалились на фоне роста цен на нефть. Что дальше?
20:04  Известного рос-хоккеиста Игоря Мусатова арестовали за особо крупную аферу с биткоинами
19:04  Поддержи кыргызское. Торговые центры КР обяжут выделять отечественные товары
16:35  Кому интернет нужнее. Развитие сетей связи пятого поколения вызывает споры, - Н.Блейман
16:23  Лавров - забавный болтун. Настоящая война в Сирии только начинается, - Берджан Тутар
16:08  Массовые захоронения в России рассказывают мрачную историю монгольского нашествия, - Киона Смит
16:03  Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков "не видит смысла" в переходе на латиницу
14:07  Почему Китай не Европа. Чего Марко Поло не увидел в Поднебесной
13:58  Трамп не отказывается от встречи с Рухани
13:56  Киев ликует: Запад заткнул "Газпрому" трансбалтийские трубы
13:53  Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-4 (полемика), - Б.Мусаев
13:39  Неожиданно скончалась молодая казахская певица Жанар Хамитова (экс-"Арнау")
12:34  Постпредом Киргизии при НАТО аккредитовался зять экс-министра Акенеева - особо-хитрожопый Джумалиев
12:33  В Кыргызстане стартуют совместные с Россией стратегические военные учения "Центр-2019"
11:52  Зачем Мирзиееву преторианская гвардия и сможет ли она заменить СГБ, - Азиз Якубов
11:49  Узб. Шахриханский блогер Хожиматов арестован на 10 суток за критику вручения орденов хокимам-матершинникам
11:42  В УзбУК ввели дефиницию "ограниченной вменяемости". Хокимов?
11:33  Басмачи подорвали ЛЭП Узбекистан-Афганистан
11:30  Ребятам о зверятах. Аркадаг выпустил книгу "Туркменский алабай" и подарил ее членам правительства
10:40  Таджики и узбеки люто режутся с кавказцами на улицах Москвы и Питера. Глобализация, шайтан побери...
10:21  Шокирующие последствия сокращения добычи нефти в СаудАравии, - Лорен Лафлин
10:17  Касымжомарт Джучидович полез на стену. Объявился наследник Золотой Орды, - С.Зацаринный
09:36  Вице-спикер МонголПарламента Энхтувшин сорвал заседание - отобрал и утащил карточки нескольких депутатов
09:27  В Киргизии с 16/09 опять "Национальные игры кочевников". Лишь бы не работать...
08:52  "Кыргызстан не предоставит Таджикистану коридора в анклав Ворух, патамушта..." - кыр-вице-премьер по безопасности Разаков
08:27  Конфликт на таджик-кыргызской границе в Баткене. Ситуация остается "стабильно-напряженной"
07:44  Китай "изгнал" американский эсминец с Парасельских островов
07:40  У нефтяного рынка случился инфаркт, - О.Соловьева
07:26  В Узбекистане дан старт хлопковой кампании. Бюджетников снова погнали на поля
06:24  Атака дронов взорвет мировой рынок нефти, - Взгляд
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Нур-Султане судят 60-летнего Жахина. За "экстремистские" посты в Фейсбуке
08:39 17.09.2019

В Нур-Султане судят очередного активиста по обвинению в поддержке "движения Аблязова"
16 Сентябрь, 2019

В Сарыаркинском районном суде № 2 Нур-Султана 16 сентября стартовало судебное разбирательство по делу активиста Серика Жахина, которого обвиняют в публикации в социальной сети Facebook постов о запрещенной в стране организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК).
60-летний Серик Жахин находится под стражей с 7 июня. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению "в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации" (статья 405 Уголовного кодекса Казахстана).

Согласно материалам следствия, он регулярно распространял на личной странице в Facebook’е материалы о запрещенной в Казахстане организации ДВК. Адвокат активиста Асель Токаева считает, что при расследовании уголовного дела были допущены нарушения. Она сказала, что ее подзащитный не знает, в чем его обвиняют, поскольку ему не дали ознакомиться с материалами дела. Поэтому она попросила судью вернуть дело в прокуратуру. Вскоре после перерыва судья Ибрагим Алькенов заявил, что адвокату и обвиняемому дается время на ознакомление с материалами дела до 26 сентября.

Сам Серик Жахин в комментарии журналистам Азаттыка сообщил, что неоднократно обращался в прокуратуру с просьбой ознакомить его с материалами дела. Он также заявил о том, что не признает своей вины. "Это мое личное право. Если я хочу поделиться чьим-то постом, то это мое дело. Я только высказал свое мнение. Я не собираюсь отказываться от своих принципов из-за чьих-то запретов. Поэтому я ни в чем не виноват", - сказал он.
Помимо Серика Жахина, по обвинению "в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации" были задержаны также жительницы Нур-Султана Акмарал Керимбаева и Гульмира Халыкова.

13 марта 2018 года казахстанский суд удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры с просьбой признать официально не зарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" "экстремистской организацией" и запретить ее деятельность. Запрет также был наложен на распространение материалов движения, организованного бывшим банкиром и критиком Акорды Мухтаром Аблязовым. Аблязов объявил о создании движения, целями которого было "проведение демократической и конституционной реформ в Казахстане", в апреле 2017 года. Аблязов говорит о том, что ДВК было призвано способствовать созданию независимого и правового государства и он не согласен с решением суда о признании движения "экстремистской организацией".
С прошлого года десятки людей были арестованы и обвинены в причастности к деятельности ДВК. Некоторые из них были осуждены.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568698740
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Апостольский Нунций в Казахстане: Съезд лидеров мировых и традиционных религий является уникальной площадкой по решению вызовов современности
- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с министрами связи СНГ
- Кадровые перестановки
- Дурманом "сладким" веяло...
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан по вступлению Узбекистана в ССТГ
- Нефть призывают из резервов
- Паниковский нарушил конвенцию
- Прокуратура: c Тулешова взыскано 1 млрд. 215 млн. тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  