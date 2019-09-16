 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Обыкновенный произвол. УзбСГБ высадила из самолета в СИЗО 39 "челноков", которые должны был вылететь из Ташкента в Дели
09:12 17.09.2019

Узбекские спецслужбы вывели из самолета 39 предпринимателей, которые должны был вылететь из Ташкента в Дели

11 сентября более десяти сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана провели рейд в аэропорту Ташкента и вывели из самолета 39 предпринимателей, которых доставили в СИЗО на улице Гвардейской, где удерживали полтора суток. Об этом 16 сентября сообщили семеро "челночников".
По словам предпринимателей, занимающихся челночным бизнесом, 11 сентября, в 19:00 по местному времени, за 15 минут до вылета самолета NY-425 авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" на борт ворвались более десяти лиц в гражданской одежде и потребовали от некоторых пассажиров покинуть самолет.
Как говорит 35-летний Комилжон Каландаров, занимающийся ввозом автомобильных запчастей, не представившиеся лица сообщили пассажирам о том, что им поступила информация, что в самолете пытаются вывезти наркотики.
– Мы сели в самолет, но через 10 минут на борт зашли 10-15 мужчин в гражданской одежде и попросили нескольких пассажиров выйти из самолета. Когда мы спросили причину, они заявили, что на борту имеются наркотики и другие запрещенные вещи. В общей сложности они вывели из самолета 39 человек, – говорит собеседник.
По словам Комилжона Каландарова, в тот день самолет NY-425 вылетел в Дели с индийскими пассажирами на борту, а узбекистанских пассажиров доставили в отдел авиационной безопасности, где удерживали несколько часов.
Еще одна пассажирка самолета NY-425, 43-летняя предпринимательница из Учтепинского района города Ташкента Зульфия Комилова, рассказывает, что в отделе авиационной безопасности у всех задержанных пассажиров забрали паспорта, иностранную валюту, ювелирные изделия и мобильные телефоны.
– Они заперли двери комнаты на ключ с обеих сторон и удерживали нас там до 3 часов утра. Они не давали нам попить и не разрешали выйти в туалет. Эти люди словно разбойники забрали все наши личные вещи – нацвалюту, золотые цепочки и серьги, телефоны и паспорта, которые положили в отдельную папку, – сказала собеседница.
46-летняя предпринимательница Ирода Ахмедова говорит, что перед тем, как разрешить ей сходить в туалет, сотрудники спецслужб досконально проверили ее.
– Спустя четыре часа после задержания и начала рыдать и проситься в туалет. Я сказала им: "У меня больные почки, я летела в Индию на лечение, мне назначили операцию". Увидев мое покрасневшее лицо, они заявили, что сначала проверят меня, а после разрешат сходить в туалет. Сотрудницы аэропорта завели меня в отдельную комнату и проверили вплоть до половых органов, – говорит предпринимательница.
Еще одна задержанная в аэропорту предпринимательница, 46-летняя Матлюба Эшмирзаева, говорит, что все пассажиры, рано утром 12 сентября выведенные из самолета NY-425, были доставлены в СИЗО СГБ на улице Гвардейской в Ташкенте, где удерживались до поздней ночи того же дня.
Выведенные из самолета "челноки" считают незаконными действия сотрудников спецслужб. По их словам, в результате рейда силовиков каждый из них понес убытки на несколько тысяч долларов США.
16 сентября выведенные из самолета предприниматели обратились в приемную президента, председателю СГБ и Генеральную прокуратуру с жалобой на незаконные действия сотрудников спецслужб.
– Они положили все наши вещи в отдельные конверты и запечатали их. Сказали, что вернут их, если наша невиновность будет доказана в ходе следствия, – сказал 24-летний предприниматель Абдуназар Каландаров.
Один из сотрудников аэропорта Ташкента подтвердил информацию о том, что 11 сентября 39 пассажирам самолета NY-425 не позволили вылететь из Ташкента в Дели.
По его словам, причиной рейда в столичном аэропорту стала поступившая информация о том, что на самолете NY-425 пытаются вывезти драгоценные металлы, добытые на Навоийском горно-металлургическом комбинате.
– В Службу госбезопасности поступила официальная информация о том, что из столичного аэропорта пытаются вывезти золото Новоийского горно-металлургического комбината. Якобы это золото было в сумках пассажиров. Проверка до сих пор не закончена, – сообщил сотрудник аэропорта Ташкент.

Источник - centralasian.org
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