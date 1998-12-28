Таджикистан озвучил свои потери от боев с киргизами: подполковник Убайдуллоев, рядовые Исломов и Суванов и 1 местный житель - "груз 200"

09:15 17.09.2019

Трое таджикских военнослужащих погибли в результате инцидента на границе Кыргызстана и Таджикистана, - СМИ



В результате произошедшего вечером 16 сентября инцидента на кыргызско-таджикском участке государственной границы погибли трое таджикских военнослужащих:

комендант пограничник джамоата Овчи-Калача, подполковник Убайдуллоев Рустам Амонулоевич 1984 года рождения, житель города Гиссар;

рядовой Исломов Рамазон Ахмадович 28.12.1998 г.р. житель села Киров джамоата Чоргултеппа (Вахш);

рядовой Суванов Гиесидин Надмидинович 20.02.2000 г.р. житель села Туйчиев, джамоата Зардор (Турсунзода).

О погибших сайту "Азия-Плюс" сообщил источник в силовых ведомствах Таджикистана.

Как сообщала Государственная пограничная служба Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв из группового оружия кыргызский пограничный пост "Максат", а затем временный пограничный пост "Сай" в Лейлекском районе Баткенской области.

Причиной возникновения инцидента стало то, что граждане Таджикистана начали проведение строительных работ на неописанном участке государственной границы, в ответ на это гражданин Кыргызстана также начал строительство забора на территории своего дома, расположенного в данной местности.

Пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана распространил сообщение, в котором говорится:



"Кыргызская Сторона 16 сентября 2019 года в 18:45 часов на территории спортивной площадки махалли Бахор сельского джамоата Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района Согдийской области начала строительство неизвестного сооружения. Жители махалли Бахор воспротивились этим незаконным действиям граждан Кыргызской Республики и потребовали у них прекратить строительные работы.



Кыргызская сторона действовала вопреки двусторонним соглашениям, которые определяют делимитацию границы на спорных территориях, и мобилизовала на место событий дополнительные военные силы, состоящие из 250-300 человек. Затем они прибегли к провокационным действиям и в 19:00 часов открыли огонь в сторону невооруженных граждан махалли Бахор, в результате чего несколько граждан Республики Таджикистан получили огнестрельные ранения".