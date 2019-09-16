Папина Дочка меняет Папу. Дарига Назарбаева собралась в Ватикан

09:19 17.09.2019

Глава Сената предложила наладить сотрудничество между Ватиканом и Минздравом РК для оказания медицинской помощи казахстанским детям и обучению наших врачей передовым технологиям.



Председатель Сената Парламента, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Дарига Назарбаева приняла Апостольского Нунция в Казахстане Фрэнсиса Ассизи Чулликата, сообщает Zakon.kz.

Представитель Ватикана высоко оценил деятельность Казахстана по укреплению глобальной безопасности через преодоление разногласий между религиями и культурами посредством мирного диалога.



- Съезд лидеров мировых и традиционных религий является уникальной площадкой по решению проблем и вызовов современности, - отметил он.



Говоря о конструктивном взаимодействии Казахстана и Ватикана, глава Сената отметила, что Казахстан стал первой и единственной страной в Центральной Азии, которую посетил Понтифик. Визит Папы Иоанна Павла II в Астану в 2001 году стал одним из знаменательных событий для нашей страны.

Дарига Назарбаева сообщила, что планирует посетить Ватикан в рамках подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий.



Отметив успешный опыт работы педиатрической клиники в Ватикане, глава Сената предложила наладить сотрудничество между Ватиканом и Минздравом РК для оказания медицинской помощи казахстанским детям и обучению наших врачей передовым технологиям.



Апостольский Нунций в Казахстане поднял вопрос о визовом обеспечении священнослужителей Ватикана. Они вынуждены ежегодно продлевать визу, что создает определенные неудобства. Глава Сената взяла данную проблему на контроль. Министерством иностранных дел уже начата работа в данном направлении, необходимо урегулировать межведомственные процедуры.



На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества Центра Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного с организациями ООН.