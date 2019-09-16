С казахского "пивного путчиста" Тулешова взыскали 1 млрд 215 млн тенге

09:45 17.09.2019

Дальнейшее исполнение приговора суда находится на контроле.



С Тохтара Тулешова взыскано 1 млрд 215 млн тенге, сообщает Zakon.kz cо ссылкой на прокуратуру Шымкента.



- С 2017 года в производстве государственного судебного исполнителя на исполнение находилось исполнительное производство о взыскании с Тулешова в доход государства 1,4 млрд тенге. Изучив материалы производства, установили имущество должника в уставном капитале ТОО, переданные в качестве активов, на которые долгое время не могли обратить взыскание, - говорится в сообщении.



После вмешательства прокуратуры города государственному судебному исполнителю удалось провести оценку имущества и по определению суда передать их в доход государства.

Таким образом, в рамках исполнительного производства обеспечено исполнение приговора суда в отношении Тулешова и поступление в бюджет имущества должника на общую сумму 1 млрд 215 млн тенге.

Дальнейшее исполнение приговора суда находится на контроле.

Тохтара Тулешова приговорили к 21 году лишения свободы. Его обвиняли в попытке госпереворота. Признали виновным в экономических преступлениях, укрытии от уплаты налогов и обязали выплатить государству полтора миллиарда тенге.