 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.09.2019
12:59  В афганском Парване взорван митинг на котором выступал президент Гани: Гани - жив, 24 - убито
12:57  Митингующие в Баткене кыргызы ультимативно требуют... прислать им в подмогу российскую авиабазу "Кант"
12:53  Конфликт на кыр-тадж-границе. 752 жителя кыр-села Максат покинули свои дома
12:47  Руслан Бийбосунов назначен генконсулом Кыргызстана в Екатеринбурге, Калдарали Маматалиев - в Новосибирске
11:53  Повесившуюся в родительском доме каз-певицу Жанар Хамитову могли довести до самоубийства
11:11  Иран чувствуя, что Трамп боится ударить, повышает ставки в игре, - А.Макаркин
10:49  Ценный опыт. Неизвестные полностью сожгли VIP-дом экс-главы Нацбанка Украины

10:48  Шли бы лесом... Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном на "любом уровне"
10:33  "Черный халиф" аль-Багдади - жив! 5 лет прятался и молчал
10:23  Мирзиеевскую пленницу Гульнару Каримову увезли в неизвестном направлении
10:08  РПЦ отобрала у Константинопольского патриархата "Русский экзархат" в Европе
10:01  Как США могут поддержать демократические страны на постсоветском пространстве, - National Interest
09:45  С казахского "пивного путчиста" Тулешова взыскали 1 млрд 215 млн тенге
09:19  Папина Дочка меняет Папу. Дарига Назарбаева собралась в Ватикан
09:15  Таджикистан озвучил свои потери от боев с киргизами: подполковник Убайдуллоев, рядовые Исломов и Суванов и 1 местный житель - "груз 200"
09:12  Обыкновенный произвол. УзбСГБ высадила из самолета в СИЗО 39 "челноков", которые должны был вылететь из Ташкента в Дели
08:39  В Нур-Султане судят 60-летнего Жахина. За "экстремистские" посты в Фейсбуке
08:35  КырВыборы-2020: Новая партия Жээнбекова и неожиданные альянсы Текебаева, - О.Гут
08:24  Бой на границе. Кыргызстан зафиксировал окончательные потери - 1 убит, 13 ранено
08:21  Последствия атаки дронов на НПЗ не только экономические, - А.Филатов
07:36  Реформа в КырМВД: Старая притча на новый лад, - В.Гунгер
01:55  На абордаж! Иран захватил нефтяной танкер ОАЭ в Ормузском проливе
01:22  В Саудовскую Аравию пришел натуральный Вьетнам, - А.Запольскис
01:09  Как Китай получил свой кусочек Средней Азии?
00:20  Казахстан и США: обзор современного состояния отношений, - М.Шибутов
00:13  Мировой рынок нефти готовится к переделу, - О.Соловьева
00:11  Украинская политическая гимнастика: президент "на коне", - А.Ганжа
00:00  РосПремьер Медведев отменил "идиотские" советские законы. На 11 году правления. Ну и кто здесь идиот?..
Понедельник, 16.09.2019
23:52  Баткен. Бой на границе. Ранены 6 кыргызских пограничников, убит прапорщик Муминов
23:15  Президенты России, Ирана и Турции обсудили войну и мир в Сирии, - "НГ"
21:30  Путин предложил Саудовской Аравии российские комплексы ПВО для защиты инфраструктуры
21:21  Эрдоган предложил построить "город беженцев" на границе Турции и Сирии
21:18  Инцидент в Бахоре. Версия таджикской стороны
21:14  На кыргызо-таджикской границе стрельба - убит 1 кырпограничник, 10 бойцов и местных жителей - ранены
21:10  Доллар и евро обвалились на фоне роста цен на нефть. Что дальше?
20:04  Известного рос-хоккеиста Игоря Мусатова арестовали за особо крупную аферу с биткоинами
19:04  Поддержи кыргызское. Торговые центры КР обяжут выделять отечественные товары
16:35  Кому интернет нужнее. Развитие сетей связи пятого поколения вызывает споры, - Н.Блейман
16:23  Лавров - забавный болтун. Настоящая война в Сирии только начинается, - Берджан Тутар
16:08  Массовые захоронения в России рассказывают мрачную историю монгольского нашествия, - Киона Смит
16:03  Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков "не видит смысла" в переходе на латиницу
14:07  Почему Китай не Европа. Чего Марко Поло не увидел в Поднебесной
13:58  Трамп не отказывается от встречи с Рухани
13:56  Киев ликует: Запад заткнул "Газпрому" трансбалтийские трубы
13:53  Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-4 (полемика), - Б.Мусаев
13:39  Неожиданно скончалась молодая казахская певица Жанар Хамитова (экс-"Арнау")
12:34  Постпредом Киргизии при НАТО аккредитовался зять экс-министра Акенеева - особо-хитрожопый Джумалиев
12:33  В Кыргызстане стартуют совместные с Россией стратегические военные учения "Центр-2019"
11:52  Зачем Мирзиееву преторианская гвардия и сможет ли она заменить СГБ, - Азиз Якубов
11:49  Узб. Шахриханский блогер Хожиматов арестован на 10 суток за критику вручения орденов хокимам-матершинникам
11:42  В УзбУК ввели дефиницию "ограниченной вменяемости". Хокимов?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как США могут поддержать демократические страны на постсоветском пространстве, - National Interest
10:01 17.09.2019

Все большую силу набирают демократические устремления в постсоветских странах. C 1991 году Украина и Грузия добились успехов в развитии демократии. Народное восстание в Армении стало толчком для проведения реформ. Успешно идет по пути реформ и правительство в Молдавии. Но, конечно, лучших результатов эти страны могли бы достичь при поддержке со стороны Запада, считают авторы американского издания.
The National Interest (США): как США могут поддержать демократические страны на постсоветском пространстве

Кеннет Яловиц (Kenneth Yalowitz), Уильям Кортни (William Courtney)

Постоянные общественные протесты в Москве, несмотря на насилие со стороны полиции, и озадачивающие поражения прокремлевской правящей партии на выборах в Мосгордуму, состоявшихся восьмого сентября, свидетельствуют о том, что авторитарные модели правления в некоторых странах на постсоветском пространстве все чаще ставятся под сомнение. Со времени распада СССР в 1991 году Украина и Грузия добились заметных успехов в развитии демократии. Народное восстание, вспыхнувшее в прошлом году в Армении, стало толчком для проведения реформ, успешно идет по пути реформ и новое коалиционное правительство в Молдавии. Развитие демократии в Евразии должно быть органичным, но наилучших результатов эти четыре страны могли бы достичь при адресной поддержке реформ со стороны Запада.

В России происходят поразительные события. На фоне снижения доходов населения, непопулярной пенсионной реформы и двух аварий на военных объектах (речь идет о взрыве в районе Северодвинска и радиоактивной утечке на уральском заводе "Маяк" - прим. перев.) в Москве проходят самые массовые общественные протесты за последние семь лет. Популярность Путина снижается, хотя и остается на уровне около 55%, но общественное доверие к нему резко упало до 30% с небольшим. Возможно, протестующих в Москве "вдохновляют" еще и антиправительственные протесты в Гонконге.
Все большую силу набирают демократические устремления в некоторых других постсоветских странах.

Прошедшие недавно на Украине свободные и честные выборы были ошеломляющими. В апреле на президентских выборах на волне общественного недовольства коррупцией и низким уровнем жизни уверенную победу одержал комик и новичок в политике Владимир Зеленский. А действующий президент Петр Порошенко выступил с националистической, антироссийской повесткой дня и потерпел унизительное поражение.

В июле новая политическая партия Зеленского "Слуга народа" получила большинство мест в Верховной раде - это первый случай за все годы независимости Украины, когда этого удалось добиться одной-единственной партии. Команда Зеленского выступает за оздоровление экономики за счет проведения смелых и давно назревших реформ и за верховенства закона. Отменена депутатская неприкосновенность. В числе поставленных Зеленским приоритетных задач - приватизация убыточных госпредприятий и создание рынка сельхозземель.
Украина - не первое постсоветское государство, в котором идет процесс демократизации. Благодаря достигнутому стремительному успеху страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва - смогли в 2004 году вступить в Европейский Союз и НАТО. Но наиболее пристально следят в других постсоветских государствах за сегодняшними действиями Украины, идущей по пути развития демократии.
В первые годы после распада СССР в конце декабря 1991 года ни Украина, ни Грузия не производили впечатления вероятных лидеров в деле демократизации. Первый президент Украины Леонид Кравчук был коммунистом, добившимся признания на ниве агитации и пропаганды, и в стране царила коррупция, тормозившая развитие. А Грузия, которую к независимости привел президент Звиад Гамсахурдиа, радикальный националист, была парализована гражданской войной и сепаратистскими конфликтами в Абхазии и Южной Осетии.
Однако в обеих странах набирало силу гражданское общество, являющееся составным элементом демократии. Это проявлялось в том, что они поддерживали идею независимости от СССР. В 1991 году, до распада СССР, в поддержку независимости высказывались почти 99% грузин и 90% украинцев. Достижению демократического консенсуса способствовали народные восстания - "революция роз" в Грузии в 2003 году, "оранжевая" революция 2004-2005 годов и революция Майдана в 2013-2014 годы на Украине. А вторжение России в Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году подтолкнули эти страны к выбору европейского вектора.

Правда, в последнее время демократический процесс в Грузии пробуксовывает, что заметно по не совсем удачным президентским выборам, состоявшимся осенью прошлого года. Кроме того, 20-21 июня против участников политических протестов полиция применила неоправданно жесткие меры. Следует отметить и негласное влияние в стране миллиардера Бидзины Иванишвили, который финансирует правящую партию "Грузинская мечта". Последний премьер-министр Грузии только что "ушел в отставку", пробыв на своем посту всего год и два месяца, что вызывает сомнения в отношении стабильности управления и планирования. На смену ему пришел скандальный экс-министр внутренних дел, который в июне прошлого года руководил разгоном протестующих.

В прошлом году "бархатная" народная революция в Армении положила конец недемократическому правлению, существовавшему в стране не один десяток лет, но к этому страна шла очень долго. Премьер-министр Никол Пашинян посылает как позитивные, так и неоднозначные сигналы. Он пообещал провести судебную реформу, которая позволит снизить коррупцию, а за счет устойчивого экономического роста на протяжении двух лет и низкой инфляции удалось улучшить условия жизни. Но Пашинян озвучил позицию по нагорно-карабахскому конфликту с Азербайджаном, которая может уменьшить перспективы его урегулирования путем переговоров. Кроме того, тесные связи Армении с Россией могут ограничить ее возможности для маневра.
Если Украина ускорит проведение экономической и судебной реформ и воспользуется поддержкой Запада, она станет хорошим примером для других постсоветских государств. Свободы в Грузии могут вдохновить соседнюю Армению, и она достигнет успехов в развитии демократии, если исправит свои нынешние политические недоработки.
В Молдавии создана удивительная коалиция проевропейских и бывших коммунистических политических сил. Они объединились, чтобы избавить страну от самой злобной коррупционной личности. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о поддержке нового правительства, призвав его ускорить реформы, а Европейский Союз разблокировал финансовую помощь для страны. Интересно, что новое правительство Молдавии поддерживают и США, и Россия.

Запад обладает лишь небольшими возможностями влиять на положение дел в большинстве постсоветских стран. Однако на Украине, в Грузии, Армении и Молдавии у Запада есть возможность действительно изменить ситуацию, поддерживая гражданское общество и более эффективную систему управления. К счастью, в этих четырех странах популярность авторитарных моделей управления невелика.

Оригинал публикации: How Can the United States Support Democracies in the Former USSR
Опубликовано 15/09/2019

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568703660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Апостольский Нунций в Казахстане: Съезд лидеров мировых и традиционных религий является уникальной площадкой по решению вызовов современности
- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с министрами связи СНГ
- Кадровые перестановки
- Дурманом "сладким" веяло...
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан по вступлению Узбекистана в ССТГ
- Нефть призывают из резервов
- Паниковский нарушил конвенцию
- Прокуратура: c Тулешова взыскано 1 млрд. 215 млн. тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  