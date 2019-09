Как США могут поддержать демократические страны на постсоветском пространстве, - National Interest

The National Interest (США): как США могут поддержать демократические страны на постсоветском пространстве



Кеннет Яловиц (Kenneth Yalowitz), Уильям Кортни (William Courtney)



Постоянные общественные протесты в Москве, несмотря на насилие со стороны полиции, и озадачивающие поражения прокремлевской правящей партии на выборах в Мосгордуму, состоявшихся восьмого сентября, свидетельствуют о том, что авторитарные модели правления в некоторых странах на постсоветском пространстве все чаще ставятся под сомнение. Со времени распада СССР в 1991 году Украина и Грузия добились заметных успехов в развитии демократии. Народное восстание, вспыхнувшее в прошлом году в Армении, стало толчком для проведения реформ, успешно идет по пути реформ и новое коалиционное правительство в Молдавии. Развитие демократии в Евразии должно быть органичным, но наилучших результатов эти четыре страны могли бы достичь при адресной поддержке реформ со стороны Запада.



В России происходят поразительные события. На фоне снижения доходов населения, непопулярной пенсионной реформы и двух аварий на военных объектах (речь идет о взрыве в районе Северодвинска и радиоактивной утечке на уральском заводе "Маяк" - прим. перев.) в Москве проходят самые массовые общественные протесты за последние семь лет. Популярность Путина снижается, хотя и остается на уровне около 55%, но общественное доверие к нему резко упало до 30% с небольшим. Возможно, протестующих в Москве "вдохновляют" еще и антиправительственные протесты в Гонконге.

Все большую силу набирают демократические устремления в некоторых других постсоветских странах.



Прошедшие недавно на Украине свободные и честные выборы были ошеломляющими. В апреле на президентских выборах на волне общественного недовольства коррупцией и низким уровнем жизни уверенную победу одержал комик и новичок в политике Владимир Зеленский. А действующий президент Петр Порошенко выступил с националистической, антироссийской повесткой дня и потерпел унизительное поражение.



В июле новая политическая партия Зеленского "Слуга народа" получила большинство мест в Верховной раде - это первый случай за все годы независимости Украины, когда этого удалось добиться одной-единственной партии. Команда Зеленского выступает за оздоровление экономики за счет проведения смелых и давно назревших реформ и за верховенства закона. Отменена депутатская неприкосновенность. В числе поставленных Зеленским приоритетных задач - приватизация убыточных госпредприятий и создание рынка сельхозземель.

Украина - не первое постсоветское государство, в котором идет процесс демократизации. Благодаря достигнутому стремительному успеху страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва - смогли в 2004 году вступить в Европейский Союз и НАТО. Но наиболее пристально следят в других постсоветских государствах за сегодняшними действиями Украины, идущей по пути развития демократии.

В первые годы после распада СССР в конце декабря 1991 года ни Украина, ни Грузия не производили впечатления вероятных лидеров в деле демократизации. Первый президент Украины Леонид Кравчук был коммунистом, добившимся признания на ниве агитации и пропаганды, и в стране царила коррупция, тормозившая развитие. А Грузия, которую к независимости привел президент Звиад Гамсахурдиа, радикальный националист, была парализована гражданской войной и сепаратистскими конфликтами в Абхазии и Южной Осетии.

Однако в обеих странах набирало силу гражданское общество, являющееся составным элементом демократии. Это проявлялось в том, что они поддерживали идею независимости от СССР. В 1991 году, до распада СССР, в поддержку независимости высказывались почти 99% грузин и 90% украинцев. Достижению демократического консенсуса способствовали народные восстания - "революция роз" в Грузии в 2003 году, "оранжевая" революция 2004-2005 годов и революция Майдана в 2013-2014 годы на Украине. А вторжение России в Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году подтолкнули эти страны к выбору европейского вектора.



Правда, в последнее время демократический процесс в Грузии пробуксовывает, что заметно по не совсем удачным президентским выборам, состоявшимся осенью прошлого года. Кроме того, 20-21 июня против участников политических протестов полиция применила неоправданно жесткие меры. Следует отметить и негласное влияние в стране миллиардера Бидзины Иванишвили, который финансирует правящую партию "Грузинская мечта". Последний премьер-министр Грузии только что "ушел в отставку", пробыв на своем посту всего год и два месяца, что вызывает сомнения в отношении стабильности управления и планирования. На смену ему пришел скандальный экс-министр внутренних дел, который в июне прошлого года руководил разгоном протестующих.



В прошлом году "бархатная" народная революция в Армении положила конец недемократическому правлению, существовавшему в стране не один десяток лет, но к этому страна шла очень долго. Премьер-министр Никол Пашинян посылает как позитивные, так и неоднозначные сигналы. Он пообещал провести судебную реформу, которая позволит снизить коррупцию, а за счет устойчивого экономического роста на протяжении двух лет и низкой инфляции удалось улучшить условия жизни. Но Пашинян озвучил позицию по нагорно-карабахскому конфликту с Азербайджаном, которая может уменьшить перспективы его урегулирования путем переговоров. Кроме того, тесные связи Армении с Россией могут ограничить ее возможности для маневра.

Если Украина ускорит проведение экономической и судебной реформ и воспользуется поддержкой Запада, она станет хорошим примером для других постсоветских государств. Свободы в Грузии могут вдохновить соседнюю Армению, и она достигнет успехов в развитии демократии, если исправит свои нынешние политические недоработки.

В Молдавии создана удивительная коалиция проевропейских и бывших коммунистических политических сил. Они объединились, чтобы избавить страну от самой злобной коррупционной личности. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о поддержке нового правительства, призвав его ускорить реформы, а Европейский Союз разблокировал финансовую помощь для страны. Интересно, что новое правительство Молдавии поддерживают и США, и Россия.



Запад обладает лишь небольшими возможностями влиять на положение дел в большинстве постсоветских стран. Однако на Украине, в Грузии, Армении и Молдавии у Запада есть возможность действительно изменить ситуацию, поддерживая гражданское общество и более эффективную систему управления. К счастью, в этих четырех странах популярность авторитарных моделей управления невелика.



