Мирзиеевскую пленницу Гульнару Каримову увезли в неизвестном направлении

10:23 17.09.2019

Гульнару Каримову увезли в неизвестном направлении - адвокат



Продолжение: Дочь Гульнары Каримовой назвала "политическим цирком" возбуждение новых уголовных дел против ее матери

Предыстория: Генпрокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой



Гульнару Каримову увезли из Яшнабадского районного суда вечером 16 сентября в неизвестном направлении. Об этом сообщил ее швейцарский адвокат Грегуар Манжа в своем Твите-акаунте.



"Кажется, узбекский адвокат был проинформирован только сегодня об этом слушании [в суде]. Дочь [Гульнары] не пустили в зал суда. Несмотря на официальный запрос, поданный две недели назад, разрешения [присутствовать на суде] мне не было предоставлено",- сообщил адвокат.

Напомним, что в августе Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что возбудила уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.



Как сообщалось в Телеграм-канале главного надзорного органа республики, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной юридической компании, а также заявлений граждан.



Кроме того, по данным Генпрокуратуры, Гульнара Каримова под угрозой применения насилия вынудила граждан и владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям.

Позднее дочь Гульнары, Иман Каримова назвала "политическим цирком" возбуждение новых уголовных дел против ее матери.