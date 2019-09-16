 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мирзиеевскую пленницу Гульнару Каримову увезли в неизвестном направлении
10:23 17.09.2019

Гульнару Каримову увезли в неизвестном направлении - адвокат

Продолжение: Дочь Гульнары Каримовой назвала "политическим цирком" возбуждение новых уголовных дел против ее матери
Предыстория: Генпрокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой

Гульнару Каримову увезли из Яшнабадского районного суда вечером 16 сентября в неизвестном направлении. Об этом сообщил ее швейцарский адвокат Грегуар Манжа в своем Твите-акаунте.

"Кажется, узбекский адвокат был проинформирован только сегодня об этом слушании [в суде]. Дочь [Гульнары] не пустили в зал суда. Несмотря на официальный запрос, поданный две недели назад, разрешения [присутствовать на суде] мне не было предоставлено",- сообщил адвокат.
Напомним, что в августе Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что возбудила уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.

Как сообщалось в Телеграм-канале главного надзорного органа республики, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной юридической компании, а также заявлений граждан.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, Гульнара Каримова под угрозой применения насилия вынудила граждан и владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям.
Позднее дочь Гульнары, Иман Каримова назвала "политическим цирком" возбуждение новых уголовных дел против ее матери.

Источник - CA-NEWS
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