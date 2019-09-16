"Черный халиф" аль-Багдади - жив! 5 лет прятался и молчал

10:33 17.09.2019

Лидер ИГ рассказал о планах на будущее

В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.



Глава террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в Казахстане) самопровозглашенный "халиф" Абу Бакр аль-Багдади записал аудиозапись, где говорит о дальнейших намерениях своей организации, передает Lenta.ru.

- Работа идет на разных фронтах ежедневно, - говорит на записи аль-Багдади.



В ней же он упоминает различные регионы, в частности, Мали и Левант, но не говорит ничего о датах и сроках.

Это первое публичное сообщение лидера террористов с весны этого года. До этого он не выступал более пяти лет. 29 апреля в интернете появилось видео с его участием.

На его кадрах аль-Багдади с изменившейся с 2014 году внешностью - он потолстел и перекрасил бороду - обсуждает с людьми, чьи лица размыты, войну против "крестоносцев" и боевые действия в городе Багуз в сирийской провинции Дейр эз-Зор, об освобождении которого США объявили в конце марта текущего года.

В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.