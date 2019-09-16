Шли бы лесом... Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном на "любом уровне"

10:48 17.09.2019

Верховный лидер Ирана заявил, что встреча с США "на каком-либо уровне не будет" организована

Елена ГИЛЬМАНОВА



Иран ни на каком уровне не будет вести переговоры с Соединенными Штатами, которые проводят политику максимального давления на иранскую нацию. Соответствующие заявление сделал верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи.

"Политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша, и официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет", - сказал он.



Отметим, что днем ранее, госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран в причастности к пожару на одном из крупнейших в мире в НПЗ в Саудовской Аравии, который устроили с помощью десятков беспилотников. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббаса Мусави назвал заявления бессмысленными и безосновательными и заявил, что что Вашингтон проводит политику "максимальной лжи" в отношении Тегерана.

Напомним, США и Иран намеривались обсудить вопрос обогащения урана. Соединенные Штаты покинули ядерную сделку еще в 2018 году, а в мае 2019-го Исламская республика сложила с себя часть обязательств по договору.