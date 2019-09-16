Ценный опыт. Неизвестные полностью сожгли VIP-дом экс-главы Нацбанка Украины

10:49 17.09.2019

Неизвестные полностью сожгли дом экс-главы НБУ Украины

Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор здания



Елена ГИЛЬМАНОВА



Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и полностью сожгли здание.

"Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается", - приводит украинское издание "Новое время" словам экс-главы НБУ незалежной.



Валерия Гонтарева сообщила, что ее дом под Киевом полностью сгорел, даже пожарные не смогли потушить его.

Напомним, 26 августа экс-главу Нацбанка сбил автомобиль в центре Лондона. С места ДТП ее госпитализировали. Сейчас она находится в больнице с переломом костей стопы.



Национальным банком Украины Гонтарева руководила при экс-президенте незалежной Петре Порошенко. С октября прошлого года она живет в британской столице, где читает лекции студентам Лондонской школа экономики.

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