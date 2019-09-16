Иран чувствуя, что Трамп боится ударить, повышает ставки в игре, - А.Макаркин

11:11 17.09.2019

У Трампа есть политические пределы для сдержанности



Масштабный скачок нефтяных цен до уровня, близкого к трехзначному, возможен только в случае масштабных военных действий на Ближнем Востоке с участием США, сообщает ТГ-канал "Bunin & Co".

Очевидно, что Трамп рассматривает вариант нанесения удара по Ирану, но при этом очень не хочет рисковать втягиваться в конфликт перед стартом избирательной кампании.



Но и Иран, чувствуя, что Трамп замахивается, а потом боится ударить, повышает ставки в игре. Но так можно заиграться. Да и у Трампа есть политические пределы для сдержанности. В конце концов, сорвав договоренности, достигнутые при Обаме, он взял на себя ответственность за ситуацию в регионе.

В том числе и спровоцировал радикализацию Ирана, который сейчас на переговоры не пойдет без серьезных уступок со стороны американцев (а это уже неприемлемо для Трампа). Возможно, что отсидеться США не удастся.



В то же время стабильно сверхвысокие нефтяные цены маловероятны. Мировая экономика замедляется, нефти нужно меньше.

Саудовская Аравия найдет возможности компенсировать падение добычи нефти, хотя на это и потребуется больше времени, чем считалось сразу после атаки на НПЗ.

Американцы готовы распечатать свои стратегические запасы.

Вспомним также, что в 1980-е годы нефтяные цены упали в разгар ожесточенной ирано-иракской войны, в которую были вовлечены сразу два экспортера, а в зоне боевых действий оказался Абаданский НПЗ.



Алексей Макаркин

16 сентября 2019