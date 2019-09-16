Повесившуюся в родительском доме каз-певицу Жанар Хамитову могли довести до самоубийства

11:53 17.09.2019

Умершую финалистку SuperStar.kz могли довести до самоубийства

Назначены соответствующие экспертизы.



Полиция ведет следствие по факту гибели финалистки SuperStar.kz Жанар Хамитовой,передает Zakon.kz.



- По данном факту ведется досудебное расследование по ст. 105 ч. 1 (Доведение до самоубийства) УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.



О смерти певицы Жанар Хамитовой сообщил в своем Instagram ее коллега Абу-Кай. Пост о кончине Хамитовой также выложила в своем Intagram телеведущая Анна Данченко.

Ранее экс-солистка дуэта "Арнау", финалистка проекта Super star.kz обменивалась скандальными заявлениями с ее бывшим партнером по дуэту певцом Нуржаном Керменбаевым, после чего рассталась с продюсером Сиви Махмуди и впала в депрессию.