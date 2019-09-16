|Руслан Бийбосунов - махровый член крим-клана "эвакуаторщиков", назначен генконсулом Кыргызстана в Екатеринбурге
12:47 17.09.2019
Руслан Бийбосунов назначен генеральным консулом Кыргызстана в г. Екатеринбурге с консульским округом, включающим в себя Сибирский и Уральский федеральные округа РФ. Об этом сообщает пресс-служба президента КР во вторник.
"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Руслан Бийбосунов назначен генеральным консулом Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге с консульским округом, включающим в себя Сибирский и Уральский федеральные округа Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Другим указом президента Бообек Салимжанов освобожден от должности генерального консула Кыргызстана в Екатеринбурге.
подробнее о семействе Бийбосуновых читай тут -
https://www.vb.kg/doc/375081_klanovaia_zavisimost_ili_kto_kryshyet_glavnogo_evakyatorshika_bishkeka.html
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Калдарали Маматалиев назначен генеральным консулом Кыргызстана в г. Новосибирске (РФ). Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Калдарали Маматалиев назначен генеральным консулом Кыргызской Республики в г. Новосибирске с консульским округом, включающим в себя территории Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей Российской Федерации.