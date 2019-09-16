Конфликт на кыр-тадж-границе. 752 жителя кыр-села Максат покинули свои дома

12:53 17.09.2019

17 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



Из села Максат Лейлекского района Баткенской области эвакуированы 752 жителя. Об этом 24.kg сообщили представители местных властей.

По их данным, многих из них забрали родственники и жители соседних населенных пунктов.

"130 человек разместились в школе села Эски оочу. Сейчас продолжают прибывать жители Максата, покинувшие свои дома в связи с напряженной обстановкой", - рассказали местные чиновники.